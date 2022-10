Putinov glavni kritičar Mihail Hodorkovski progovorio je o mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja u ratu u Ukrajini, i kako je mobilizacija opasna.

Izvor: Profiemdia

Mihail Hodorkovski, bivši ruski naftni direktor koji je proveo godine u zatvoru, govori o načinu razmišljanja ruskog predsjednika Vladimira Putina kada je proglasio rusku vlast nad dijelovima Ukrajine. Jedno vrijeme je bio najbogatiji čovjek Rusije, ali je došao na crnu listu Putinovih protivnika jer je želeio reforme, i zato je proveo deceniju u zatvoru. Sada je najveći kritičar Putina i živii u Velikoj Britaniji, on je objavio knjigu "Ruska zagonetka: Kako je Zapad pao na Putinov gambit moći - i kako to popraviti".

"Putin je u teškoj situaciji sada, ako izgubi rat u Ukrajini on će izgubiti moć i vlast, i vjerovatno život. U tom kontekstu on je spreman da koristi bilo koji način koji mu je na raspolaganju, nije blef njegovo zveckanje nuklearnim oružjem. Ali opet sada kada je objavio mobilizaciju znači da ne planira uskoro da koristi nuklearno oružje, i to će vjerovatno da se odloži do sledeće godine", rekao je Hodorovski.

Bivši ruski oligarh o Putinu i nuklearnom oružju Izvor: youtube/CNN

"Mislim da ukoliko mobilizacija ne donese pobjedu koju on očekuje, korišćenje nuklearnog oružja se vraća u agendu. Kada je on objavio moblizaciju, učinio je opasan potez, dao je oružje običnim ljudima, a ko su oni? Kada dođu na front i kada vide kakva je situacija i šta se dešava mogu lako da se okrenu i da napadanu Kremlj. To se dešavalo ranije u ruskoj istoriji", naglasio je bivši oligarh.