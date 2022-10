Rusija finansira izgradnju 255 stanova u luksuznom delu Londona.

Da Vladimir Putin namjerava da zaradi stotine miliona eura od gradnje luksuznih nekretnina u ekskluzivnoj oblasti Londona, prenosi "The Mail on Sunday". Prema pisanju ovog medija Rusija će izgradnjom 255 stanova na zemljištu koje je 2006. godine platila 9,681,484 eura u ovom dijelu Londona zaraditi više stotina miliona eura. Dokumenti iz katastra pokazuju da su rusko Ministarstvo spoljnih poslova i državna banka kupili zemljište za izgradnju u ulici 245 "Warwick Road", u Kensingtonu koristeći ofšor kompaniju, a sada to planira da višestruko unovči.