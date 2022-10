Bajden nakon govora zahvalio okupljenima, a onda krenuo u pogrešnom pravcu.

Izvor: Twitter/screenshot/RNCResearch

Dan nakon što je prozvao kongresmenku koja je nedavno umrla, obraćajući joj se kao da je još uvijek živa, američki predsjednik Džo Bajden ponovno je postao "zvijezda" društvenih mreža. Ovog puta internetom je počeo da kruži novi video koji prikazuje američkog predsjednika kako deluje pomalo izgubljeno nakon održanog govora. Bajden je naime u četvrtak bio u uredu Savezne agencije za upravljanje hitnim situacijama (FEMA) gde je pohvalio njen odgovor na uragan Ian. Nakon što je završio svoj govor, američki predsjednik skrenuo je udesno i krenuo prema gomili, ignorišući pozive zvaničnika FEMA-e.

U snimku objavljenom na Tviteru može se videti kako se Bajden zahvaljuje okupljenima, a zatim odlazi prema masi ljudi. U tom trenutku može se čuti službenica FEMA-e kako govori "gospodine predsjedniče", ali je on ignoriše. Zatim odlazi da se rukuje s ljudima koji su bili prisutni u uredu FEMA-e, a osoblje američke tajne službe brzo ga slijedi.

"Krenuo je u pogrešnom smjeru", komentarisao je jedan korisnik Tvitera.

"Ovo je tragično. Možemo razgovarati o politici i o tome je li on sposoban da obavlja dužnost, ali nakon što gledamo snimak za snimkom ovakvih scena, to nam slama srca. Bez sumnje, ja sam konzervativac, ali ove me scene rastužuju. Molim se za njega", glasio je drugi komentar.