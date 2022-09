Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u četvrtak sa predstavnicima bezbjednosnih i tajnih službi Zajednice nezavisnih država.

Vladimir Putin je na sastanku sa predstavnicima bezbjednosnih i obavještajnih službi Zajednice nezavisnih država ukazao je na to da države okupljene oko SAD/NATO/EU pokušavaju da destabilizuju Rusiju kroz destabilizaciju ruskih saveznika. "Sledeći svoje ciljeve, naši geopolitički protivnici, naši protivnici, kao što smo nedavno rekli, spremni su da svakog, bilo koga, bilo koju zemlju izlože udaru, pretvore je u epicentar krize, izazovu obojenu revoluciju i pokrenu krvavi masakr. Sve ovo smo jednom već vidjeli. Zapadne zemlje pokušavaju da izazovu sukobe u Zajednici nezavisnih država", rekao je on, prenosi RIA Novosti.

Prema riječima ruskog lidera, države okupljene oko SAD/NATO/EU to planiraju kako bi se spriječilo formiranje "pravednijeg svjetskog" poretka i dodao da "Zapad pokušava da ponovo rasplamsa stare sukobe, stvarajući nove probleme i krize". "Unipolarna hegemonija se neumoljivo urušava. To je objektivna realnost sa kojom Zapad kategorički odbija da se pomiri. Pa, vidimo sve što iz toga slijedi", tvrdi ruski predsjednik. Putin je istovremeno naglasio da su spoljna bezbjednost i unutrašnja stabilnost ključni uslovi za progresivan razvoj država regiona. On je pozvao na analizu rizika po bezbjednost zemalja članica ZND i jačanje međusobne podrške.

Podsjetimo, Zajednica nezavisnih država je međunarodna organizacija odnosno savez koje čini devet bivših SSSR republika. Ova organizacija nastala je kao odgovor na raspad SSSR kako bi se očuvalo jedinstvo i ekonomski integritet država koje su nekada bile u sastavu ove države.