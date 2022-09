Lideri četiri oblasti u Ukrajini u kojima je održan referendum o pripajanju Rusiji u četvrtak uveče stigli su u Moskvu.

Izvor: Profimedia

TAS je prenio pisanje šefa vojno-civilne administracije Hersona Kirila Stremusova koji je na Telegramu objavio da su "lideri Donjecka, Luganska, Zaporoške i Hersonske oblasti doputovali u srijedu uveče u Moskvu".

"Avion sa liderima oslobođenih teritorija sletio je u Moskvu. Ovo je istorija, ali sa srećnim krajem. Veoma brzo ćemo postati novi subjekti Ruske Federacije. To će postati potpuno drugačija država i potpuno drugačija priča", napisao je Stremusov. On je istakao da su se predstavnici narodnih republika Donjeck i Lugansk i regiona Zaporožje i Herson okupili da donesu istorijsku odluku, i obećao da će o tome govoriti "vrlo brzo", i napomenuo da će to biti "sasvim druga zemlja i sasvim druga priča”.

Podsjetimo, u Donjecku, Lugansku, Zaporožju i Hersonu od 23. do 27. septembra su održani referendumi o pripajanju Rusiji i prema podacima lokalnih vlasti velika većina građana je podržala izdvajanje iz Ukrajine. Ukrajina, Evropska unija i Sjedinjene Države su unapred saopštili da su ti referendumi nezakoniti i da ih neće priznati.