Kraljica Elizabeta je uoči vjenčanja princa Harija i Megan Markl bila zabrinuta zbog njegovog nerazumnog ponašanja i odluka.

Nakon smrti kraljice Elizabete, Britanci iščekuju čak tri knjige o kraljevskoj porodici koje će se naći u prodaji tokom oktobra, a već nekoliko dana britanski mediji prenose odlomke iz njih. Prva izlazi knjiga "The New Royals: Queen Elizabeth‘s Legacy and the Future of the Crown", koju je napisala Kejti Nikol, dugogodišnja saradnica Vanity Fair-a, koju smatraju jednim od vodećih svjetskih stručnjaka za britansku kraljevsku porodicu.