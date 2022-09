Tek što je prošlo nekoliko dana od sahrane kraljice Elizabete, procurili su zanimljivi dijelovi iz najnovije knjige o kraljevskoj porodici, a posebno su interesantne tvrdnje o odnosu Megan Markl i princa Harija.

U najnovijoj knjizi o kraljevskoj porodici, "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" ili u prevodu "Dvorjani: Skrivena moć iza krune" kraljevskog dopisnika i autora Valentina Loua, objavljeni su do sada nepoznati detalji o princu Hariju i Megan Markl. Autor je u knjizi naveo da je princa Harija stalno opsijedao strah da će postati nevažan, posebno kada njegov bratanac Džordž napuni 18 godina, stalno se upoređujući sa svojim stricem princem Endruom. Još je zanimljivije da je Megan postavila ultimatum Hariju da će raskinuti s njim ako on javno ne otkrije da su u vezi, čime ga je praktično ucijenila.