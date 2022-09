Južna Koreja je upozorila je Severnu Koreju da će korišćenje nuklearnog naoružanja dovesti do samouništenja.

Južna Koreja upozorila je danas Sjevernu Koreju da će je korišćenje njenog nuklearnog naoružanja odvesti do samouništenja, javlja AP. To je posledica poteza Sjeverne Koreje koja je usvojila zakon koji omogućava da koristi preventivno svoje nuklearno oružje. Ministar odbrane Južne Koreje Li Jong Sup ocijenio je da će taj zakon samo produbiti izolaciju Severne Koreje.