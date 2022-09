Skandali britanske kraljevske porodice decenijama pune naslovne strane tabloida. Neki od njih su toliko bizarni da je maltene nevjerovatno povjerovati da su stvarno desili.

Izvor: Shutterstock

Britanska kraljica Elizabeta II preminula je u 96. godini, a njena smrt postala je centralna tema u svjetskim medijima. Na tronu je provela gotovo 70 godina, a njeni sunarodnici smatraju je veoma uspješnom i omiljenom u narodu. Tokom decenija bivstvovanja na čelu najveće svjetske monarhije i nekadašnje imperijalne sile, suočila se sa brojnim izazovima i, po mnogima, vješto se sa njima izborila. Kraljica Elizabeta nikada nije lično bila upletena niti u jedan skandal, barem o tome nema konkretnih podataka, ali su je skandali sve vrijeme okruživali i morala je da potroši mnogo energije i vremena da sa njima izađe na kraj. Djeluje kao da se sve vreme mučila da dovede u red živote svoje raskalašne porodice. Zbog toga je zanimljivo prisjetiti se najvećih skandala u koje su bili upleteni članovi kraljevske porodice direktno povezani sa Elizabetom II.

Nestašna sestra Margaret

Izvor: YouTube/VHSWonderland/Printscreen

Za razliku od Elizabete, njena mlađa sestra, princeza Margaret, vodila je veoma raskalašan život i poznata je po ljubavnim avanturama s mnogim zgodnim i poznatim muškarcima. Najveća ljubav njenog života, kako se pisalo, bio je zgodni oficir britanske mornarice Piter Tausend, ali joj nije bilo dozvoljeno da se uda za njega jer je bio razveden, a tadašnji strogi običaji nisu dozvoljavali da se britanska princeza vjenča s čovjekom koji već ima jedan brak iza sebe. Umjesto toga, udala se za fotografa Entonija Armstronga-Džonsa, koji je tada preuzeo titulu Lord Snouden. Međutim, brak je nije skrasio, tako da je nestašna Margaret prevarila supruga sa baštovanom, koji je bio 18 godina mlađi od nje. Zbog ove afere njen brak je propao, ali bolnija od razvoda bila je bruka koja je pukla kad je cio slučaj dospio u mediji. Margaret je i kasnije, kako se pisalo, imala brojne ljubavnike, a, navodno, među njima je bio i lider grupe Rolingstons Mik Džeger, koji je kasnije dobio titulu viteza i postao Sir Majkl Filip Džeger.

Izvor: Profimedia

Muž povezan sa nacistima

Jedna od većih kontroverzi u Elizabetinom životu bila je i njena udaja za grčkog princa Filipa. Na prvi pogled ovo je djelovalo kao odličan izbor s obzirom da je on tokom Drugog svetskog rata bio istaknuti član britanske mornarice u borbi protiv nacista, ali njegove sestre su bile udate za njemačke aristokrate koji su podržavali Hitlera i njegov režim. Upravo zbog ove činjenice niko od njegove "njemačke porodice" nije bio pozvan na vjenčanje. Pričalo se da je Filip imao brojne vanbračne afere tokom ranih godina Elizabetine vladavine, ali su one uglavnom vješto zataškane. Najviše problema napravila je afera oko Elizabetinog privatnog sekretara 1957. godine. On je dao ostavku na svoju poziciju nakon što je njegova žena podnjela zahtjev za razvod. Sve se to dešavalo dok je Filip bez Elizabete bio na turneji po zemljama Komonvelta. Neki su pričali da se kraljica previše zbližila sa svojim sekretarom, pa je njegova žena zato odlučila da ga ostavi, dok postoji i verzija po kojoj je Filip bio sa ženom sekretara koja se zaljubila u njega i odlučila da zbog toga naspusti muža. Uglavnom, Elizabetin portparol je, povodom ovih spekulacija, medijima kratko kazao da "kraljevski par nema nikakvih problema u braku". Međutim, Filipa je praktično do smrti bio glas da je ženskaroš koji je imao vrlo frekventne vanbračne izlete, ali da su oni vješto skrivani od medija i očiju javnosti.

Izvor: printscreen/youtube/ThamesTv

Ženio Dajanu, ljubio Kamilu

Čini se da je Elizabeti najveće glavobolje, barem u jednom periodu, zadao njen najstariji sin Čarls, sada njen nasljednik na tronu, čiji je ljubavni život bio prava sapunica i magnet za medije. Čarls se 1981. godine vjenčao sa Dajanom, djevojkom iz naroda, a taj brak naišao je na veliko odobravanje Britanaca i još veće neodobravanje Bakingemske palate. Iako se u početku činilo da se radi o priči iz bajke, vrlo brzo se njihov brak počeo da pretvara u košmar i materijal za tabloide. Dajana je teško izlazila na kraj sa ulogom koja joj je dodijeljena, tako da je čak i priznala novinaru Endrjuu Mortonu da je imala problema s poremećajem u ishrani jer se trudila da ostane vitka i zgodna, a patila je i od depresije zbog čega je nekoliko puta pokušala da izvrši samoubistvo, o čemu je Morton pisao u svojoj knjizi o njoj 1992. godine. Za to vreme Čarls se vratio svojoj staroj ljubavi Kamili, s kojom je otpočeo vanbračnu aferu. Novinari su uspjeli da snime njegov razgovor s Kamilom, a potom ga i objave, u kojem joj govori da želi da bude "njen tampon". Kasnije se saznalo da je i sama Dajana imala nekoliko vanbračnih izleta, a onaj sa vojnim oficirom Džejmsom Hjuitom čak je i javno potvrdila. U istom intervjuu u kojem je priznala da je bila nevjerna, objasnila je da se u braku sa Čarlsom sve vrijeme osjećala kao da ih je troje – on, ona i Kamila. Razišli su se početkom devedesetih, ali medije to nije spriječavalo da prate svaki Dajanin korak. Tako su ispratili i njene posljednje trenutke života kada je poginula u saobraćajnoj nesreći u parizu 1997. godine nakon večere sa svojim tadašnjim partnerom Dodijem Al Fajedom. Njena smrt bila je zapravo najveći skandal za kraljevsku porodicu jer se u medijima spekulisalo da kraljica stoji iza njene smrti, a Elizabeta je morala da se dobro potrudi kako bi sprala ovu ljagu sa svog imena i zadržala svoju reputaciju.

Izvor: YouTube/StarTracks29/Printscreen

Vojvotkinja u toplesu

U svom tradicionalnom božićnjem obraćanju naciji, Elizabeta je 1992. godinu otvoreno nazvala annus horribilis (jeziva godina). Dajanina rezidencija u zamku Vindzor je uništena u požaru, a Čarls i Dajana su se te godine i pravno razišli. Međutim, nisu bili jedini. Mlađi Elizabetin sin Endru rastao se od supruge Sare Ferguson, u tabloidima poznatije kao Fergi, koju su ubrzo nakon razvoda paparaci uslikali u toplesu kraj bazena u jednom ljetovalištu u Francuskoj, dok joj bogati američki biznismen Džon Brajan liže prste na nogama. Bilo je to, što bi se reklo, malo previše za ženu, pa makar i bivšu, jednog britanskog princa. Pravo poniženje, crno na bijelo.

Izvor: YouTube/Vera/Printscreen

Sin pedofil, drugovao sa Epstinom

Ali ni njen bivši muž princ Endru nije bio cvećka. Zapravo, ispostavilo se da je bio jedan od najgorih u porodici, te da je Elizabeta zbog njega imala najviše muke. On je oduvek živio plejbojevskim stilom, menjajući ljubavnice kao na traci zbog čega su mu britanski tabloidi nadijevali svakakve nadimke među kojima je i onaj "rz brzotrz". Međutim, komika je nestala iz priče o njemu kad je isplivala pedofilska afera vezana za milionera Džefrija Epstina. Ispostavilo se da je Endru bio jedan od njegovih prijatelja ili možda preciznije – mušterija, kojem je perverzni bogataš nabacivao mlade djevojke kao s**s robinje, od kojih su mnoge bile maloljetne. Jedna od njih, Virdžinija Đufre, koja je imala 17 godina kada ju je, kako je tvrdila, Endru zlostavljao, tužila ga je za silovanje prošle godine. Đufre je navela da ju je Epstin primorao da ima s**s sa njegovim prijateljima, uključujući princa Endrua, i da je Endru znao da je ona bila maloljetna u to vreme. Ona je navela da ju je Endru se**ualno zlostavljao na Epstinovom privatnom ostrvu na Američkim Devičanskim ostrvima, u njegovoj vili na Menhetnu i u kući svoje bivše djevojke u Londonu. Zbog ove afere Endru je bio primoran da podnese ostavku na svoje dužnosti u kraljevskoj porodici, a prošle godine je izgubio i titulu Njegovo kraljevsko visočanstvo. Da bi izbjegao poniženje suđenja, Endru je u februaru ove godine riješio tužbu bez priznanja krivice, pristavši da Đufreovoj plati nepoznatu sumu na ime odštete. Priča se da je ovakvom epilogu obilato prethodilo Elizabetino angažovanje, kao i njen ugled.

Izvor: Youtube/CBS/Screenshot

Megzit kod Opre

Na kraju, došao je skandal koji su britanski mediji krstili Megzitom, aludirajući na britanski izlazak iz EU koji se popularno zvao Bregzit. Priredio ga je Elizabetin miljenik, unuk Hari. Princ Hari je oduvijek važio za najnestašnijeg člana kraljevske porodice, jer je u mladim danima volio da izlazi u noćne provode, da pije, koristi drogu, pa i da se pobije sa fotografima ispred noćnog kluba u Londonu. Najveću bruku izazvao je kada se obukao kao nacistički oficir na jednoj kostimiranoj božićnoj zabavi. Međutim, zahvaljujući opuštenom ponašanju i služenju u britanskoj vojsci, postao je jedan od najomiljenih članova kraljevske porodice. Njegovo vjenčanje s američkom glumicom Megan Markl 2018. godine pozdravljeno je kao model za novu, savremenu monarhiju. Međutim, par je ubrzo postao nezadovoljan tretmanom u medijima i cijelom situacijom u Bakingemskoj palati, tako da su 2020. podneli ostavke na svoje kraljevske dužnosti i izazvali tekstonske poremećaje u kraljevskoj porodici. Preselivši se u Los Anđeles, žestoko su napali kraljevsku porodicu i Bakingemsku palatu. U sada već kultnom intervjuu sa Oprom Vinfri optužili su članove kraljevske porodice da su rasisti i da su Megan doveli na ivicu samoubistva. Hari je čak izjavio da su njegov otac Čarls i stariji brat Vilijem zapravo "zarobljenici" kraljevske porodice.