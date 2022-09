Snaja britanskog milijardera lorda Majkla Eškrofta (33) optužena je da je "slučajno" ubila policajca iz Belizea, a sada se priprema za suđenje.

Izvor: Profimedia/DESH

Kanadska pripadnica visokog društva Jasmine Hartin viđena je na plaži u Belizeu kako se odmara u crnom bikiniju. Iskoristila je i trenutak za opuštanje u toplesu dok je ležala na vodi.

Snaja britanskog milijardera lorda Majkla Eškrofta (33) inače je optužena da je "slučajno" ubila policajca iz Belizea, a izjavila je da su osvetoljubivi policajci planirali njeno ubistvo i namjeravali da njenu smrt prikažu kao neuspjeli pokušaj bijega iz zatvora.

Navodni incident dogodio se kada je Hartin završila u pritvoru 19. maja zbog navodnog organizovanja ubistva policajca Čestera Vilijamsa i jednog sudije porodičnog prava.

Nedavno je oslobodio Vilijams koji je priznao da nikada nije postojala nikakva stvarna prijetnja ni za njega, ni za Dalea Kaetana, koji je nadgledao njenu bitku oko staranja nad djecom sa bivšim partnerom Endrujom Eškroftom, sinom britanskog lorda Eškrofta.

"Došli su do mene i rekli, slobodna si. Htjela sam da izađem na prednja vrata, a oni su rekli: ‘Ne, ne, ne, izađi na zadnja vrata’, rekla je Hartin, inače majka dvoje djece.

‘Tačno sam znala što to znači. Policija je u Belizeu na zlom glasu i to je trik kojim se služe. Obično te ili ubiju ili te ponovo uhapse i optuže za pokušaj bijega. Rekla sam da nema šanse. Znam tačno što namjeravate, pucaćete mi u leđa. Počeli su da mi se smiju i rekli mi da sam pametna. Takođe mi nisu dali hranu ni vodu i tjerali su me da čistim WC golim rukama, bilo je odvratno" kazala je.

Sada se priprema za suđenje zbog smrti Henrija Džemote, inače oca petero djece, koji je misteriozno upucan u glavu vlastitim službenim pištoljem. Hartin tvrdi da je opalio slučajno jer joj je Džemot pokazivao kako ga ponovo puni dok su pili i "družili se" na osamljenom molu u blizini otmenog hotela Alaia, kojim je Jasmine sve do pucnjave upravljala zajedno sa Eškroftom.

Slučaj je značio i kraj za njihovu vezu nakon što joj je Eškroft, navodno, zabranio pristup njihovom stanu i ograničio viđanje njihovih petogodišnjih blizanaca, Čarlija i El.

Porodica preminulog policajca poručila je da će se "odgovarati pred Bogom“, a njegova sestra poručila je da se „moli za pravdu“.

"Ona želi da je svi sažaljevaju nakon što je oduzela život mome bratu i ostavila petoro djece bez njihovog oca. Snažno vjerujemo u Boga i u to da što god neko počini, odgovaraće pred Njim", poručila je sestra, piše The Sun.