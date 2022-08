Na snimku se vidi kako je muškarac pokrao turistu na plaži u Barseloni.

Izvor: Twitter/Printscreen/@CarlosJG

Lopov je slučajno snimljen kako krade na plaži u Barseloni dok je turista na odmoru davao izjavu za jednu špansku televiziju govoreći o odličnoj hrani i lepom vremenu. Kradljivac se pojavio u momentu dok je turista govorio "Volim Barselonu", prenosi Miror.

On je nastavio da govori za telezivijske kamere bez prekida nakon što se muškarac sagnuo i uzeo torbu i otišao. Kako je on to učinio, turista je rekao: "Plaža je vrlo lepa, a voda je čista i hladna".

Čovek koji je intervjuisan je očito u potpunosti bio nesvestan situacije koja se odvijala iza njega dok je novinaru nastavio da priča i spomenuo koliko voli napolju da jede.

Nekoliko sekundi kasnije pojavio se i zbunjeni vlasnik ranca, i poče da viče kako mu je neko ukrao ranac. Skoro se zaleteo i u snimatelje dok je plažom vikao "Moja torba" dok ga je unezvereno gledala žena u bikiniju.

Policija je otkrila da je ušla u trag lopovu i d aga je identifikovala.

Pogledajte snimak krađe na plaži u Španiji: