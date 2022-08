Najsnažnija evropska ekonomija, Nemačka, nalazi se u teškoj situaciji zbog gasa koji kupuje od Rusije.

Izvor: Profimedia/Youtube/Screenshot

"Čak i ako zalihe gasa u Njemačkoj budu popunjene 95 odsto do novembra, to bi pokrilo samo dva i po mjeseca potražnje za grijanjem, industrijom i električnom energijom, ako Rusija u potpunosti prekine snabdijevanje. Njemačke rezerve prirodnog gasa se možda pune brže nego što je uobičajeno, ali će se zemlja i dalje boriti da ima dovoljno gasa da preživi predstojeću zimu", kaže Klaus Miler, predsjednik Federalna agencija za mreže, energetski regulator u zemlji, prenosi Blumberg.

VODEĆA ZEMLJA EU ĆE SE BORITI DA GASOM "POKRIJE" ZIMU:

On je naveo da su skladišta gasa trenutno popunjena 77 odsto.

"Malo smo brži od onoga što smo nekada bili u smislu punjenja skladišta, ali to nije znak da se možemo opustiti. Umijesto toga, to bi trebalo shvatiti kao podsticaj. Nastavimo tako", rekao je on.

Prema njegovim riječima, ispunjavanje novembarskog cilja od 95 odsto popunjenih kapaciteta izgleda "teško ostvarivo" jer je nekim lokacijama za skladištenje potrebno više vremena da se popune.

"Uz rizik od hladnije jeseni nego što je uobičajeno, i mogućnost daljih poremećaja u snabdijevanju, cilj koji je odredila vlada da skladišta budu 85 odsto popunjena do oktobra mogao bi biti izazov", objasnio je Miller.

Protok ruskog gasa kroz Severni tok trenutno iznosi samo oko 20 odsto kapaciteta, što je navelo Njemačku da više puta upozorava da snabdijevanje može biti potpuno prekinuto u bilo kom trenutku dok Moskva uzvraća za sankcije zbog njenog rata u Ukrajini.

"Ne mogu da vam obećam da će sva skladišta u Njemačkoj biti popunjena 95 odsto u novembru, čak i pod dobrim uslovima ponude i potražnje. U najboljem slučaju, tri četvrtine njih će ispuniti cilj", navodi on.

Podsjetimo, Nemačka, koja je u velikoj mjeri zavisna od ruskog gasa, pokušava da popuni svoje zimske zalihe nakon što je Moskva drastično smanjila protok na ključnom gasovodu Sjeverni tok, pogoršavajući najgoru energetsku krizu u Evropi u posljednjih nekoliko decenija.

Vlada je pozvala na smanjenje potrošnje, upozorila na racionalizaciju i ove nedjelje uvela namet na korišćenje gasa. "Još uvijek ne znamo kako će se kriza razvijati. Ne možemo dati nikakvu sigurnost da bi neki potrošači mogli biti isječeni prije drugih. Bili smo transparentni, ali znam da to nije zadovoljavajuća vijest", rekao je Miller.