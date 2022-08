Savetnik predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Mihail Podoljak, rekao je da treba uništiti ruski most na Krimu!

Izvor: youtube/screenshot/4K Urban & Nature

Ruski most na Krimu kod kerčkog moreuza treba uništiti prema rečima savetnika predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Mihaila Podoljaka. Otkrio je i razloge takvog navodnog plana ukrajinske vojske.

"To je nelegalno izgrađen objekat i glavna ruta za snabdevanje ruske vojske na Krimu i treba ga uništiti“, rekao je u utorak Mihail Podoljak za britanski "Gardijan".

Most je izgrađen nakon što se Krim "otcepio" od Ukrajine nakon oružanog puča u Kijevu 2014. godine i na referendumu glasao za pridruživanje Rusiji. On čini direktnu putnu i železničku vezu sa regionom, do koje se ranije moglo doći samo iz Rusije morskim ili vazdušnim putem. Most se uglavnom koristi za civilni saobraćaj.

Od prošle nedelje dve odvojene lokacije na poluostrvu potresle su snažne eksplozije na vojnim lokacijama koje se koriste za skladištenje municije. Rusko ministarstvo odbrane priznalo je da je juče došlo do treće eksplozije u skladištu municije koja se dogodila u utorak u blizini sela Majskoje na severu Krima, kao akt sabotaže prema rečima ruske strane.