Sekretar Saveta bezbednosti Belorusije Aleksandar Volfovič osudio je politiku NATO saveza i naveo je da je to dovelo do velike nestabilnosti u Evropi.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Volfovič, sekretar Saveta bezbednosti Belorusije, naveo je šta je dovelo do velike nestabilnosti u Evropi. Opomenuo je NATO savez koji je ignorisao "signale" Rusije.

"On to radi ignorišući konstruktivne signale Rusije što je dovelo do nestabilnosti na ‘Starom kontinentu‘ ", rekao je Volfovič.

Opisao je poteze NATO-a koji su doveli do sukoba u Ukrajini.

“NATO gradi svoj vojni potencijal u istočnoj Evropi i počeo je to da radi mnogo pre sukoba u Ukrajini, ignorišući konstruktivne signale Rusije. Mnoge zemlje čak deluju protiv sopstvenih interesa, sistematski ruše postojeću arhitekturu globalne i regionalne bezbednosti i zapravo balansiraju na ivici rata, što, naravno, koči pokretanje mirovnog procesa”, izjavio je Volfovič.

Na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti, Volfovič je dodao da destruktivna uloga NATO-a u ovim procesima je očigledna jer je alijansa znatno povećala prisustvo na svojim istočnim bokovima.

“Rusija je odavno upozoravala da širenje NATO-a može da ugrozi bezbednost u Evropi. Izgradnje njihovih vojnih potencijala šteti zemljama regiona, a pogotovo je neprihvatljivo širenja alijanse na postsovjetski prostor” kaže sekretar Saveta bezbednosti Belorusije.

On se potom osvrnuo i na zahteve Finske i Švedske za pridruživanje pomenutom vojnom savezu.

“Uz to, alijansa nastavlja da vodi politiku otvorenih vrata. Odluke Finske i Švedske će dodatno uticati na pogoršanje bezbednosti u regionu. Očigledno je to neosnovana politička odluka”, zaključio je Volfovič.