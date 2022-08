Ispovesti ljudi koji su prošli kroz zatvore i zatvorske bolnice u kojima muče i siluju ljude u Rusiji.

Izvor: Youtube/Screenshot/BBC News

Zatvorska bolnica u Saratovu, na jugozapadu Rusije, privukla je pažnju javnosti prošle godine kada su procureli snimci brutalnog zlostavljanja i silovanja zatvorenika, a slučaj su preneli međunarodni mediji.

Jedan od zatvorenika koji je preživeo torturu u ovom zatvoru bio je Aleksej Makarov. On kaže da je bio upoznat sa reputacijom koju ima ovaj zatvor i pre nego što je tamo prebačen 2018. godine u okviru šestogodišnje kazne koju je izdržavao zbog fizičkog napada. Pričalo se da su se zatvorenici koji su u Saratov slali iz drugih zatvora u regionu žalili da im je zdravstveno stanje falsifikovano kako bi ih premestili na lokaciju gde bi mogli da budu mučeni iza zatvorenih vrata. Prema navodima pojedinaca, u ruskim zatvorskim bolnicama, važe pravila karantina, i nema apsolutno nikakvog spoljnog nadzora.

Međutim Makarovu je dijagnostikovana tuberkuloza, i nadao se da će biti pošteđen torture. Uprkos tome, on kaže da to nije bio slučaj, i ističe da je tokom boravka u Saratovu dva puta silovan. Prema njegovim rečima, i pojedinih stručnjaka zlostavljanje kojem su bili podvrgnuti Makarov i drugi zatvorenici služi za ucenjivanje zatvorenika, njihovom zastrašivanju ili iznuđivanju priznanja.

Zatvorenici siluju po naređenju

Snimak koji je procurio naterao je rusku vladu da reaguje na skandal o mučenju u ruskim zatvorima. U periodu od 2015. godine do 2019. godine, prema nezavisnom ruskom medijskom projektu "Proekt", zatvorska tortura prijavljena je u čak 90 odsto ruskih regiona. Iako su to znale, vlasti su delovale izuzetno sporo. BBC je analizirao hiljade sudskih dokumenata iz tog perioda i otkrio da je ukupno 41 pripadnik zatvorske službe osuđen za zlostavljanje zatvorenika. Ali skoro polovina njih dobila je samo uslovnu kaznu. Zbog toga je BBC razgovarao sa bivšim zatvorenicima, uključujući Makarova, kako bi saznao šta se tačno dogodilo dok su bili na izdržavanju kazne u ruskim zatvorima.

Makarov je prvi put mučen u februaru 2020. godine. Nakon što je odbio da prizna da je postojala navodna zavera protiv uprave zatvora. Potom su ga trojica muškaraca određeno vreme stalno seksulano zlostavljali.

"Tukli su me deset minuta, cepali mi odeću, a naredna dva sata su me svaki drugi minut silovali drškama od metle. Kada bih se onesvestio, poprskali bi me hladnom vodom i bacili na sto", priseća se Makarov.

Dva meseca kasnije sve se ponovilo. Bio je primoran da plati 50.000 rubalja (870 evra) svojim napadačima, rekavši da su ga oni potom silovali da bi ga ućutkali. Makarov je za BBC rekao da je njegovo mučenje u zatvoru snimljeno video kamerom. Prema njegovim rečima, to rade kako bi zatvroenike ucenjivali, preteći da će ponižavajuće snimke da pokažu ostalim zatvorenicima, što bi ih učinilo još ranjivijim.

Silovatelji su, kako kaže, bili drugi zatvorenici, koji su postupali po uputstvima upravnika zatvora. Objašnjava da je tokom mučenja puštana izuzetno glasna muzika da se ne bi čulo vrištanje žrtve

Objavljeni snimci

Snimci iz Saratova objavljeni su 2021. godine uz pomoć još jednog bivšeg zatvorenika. Sergej Saveljev je uspeo da prošvercuje video snimke koji jasno pokazuju poniženje i nasilje desetina zatvorenika. On tvrdi da je torturu naručila uprava zatvora.

Saveljev je imao pristup snimcima jer je radio u zatvorskom obezbeđenju, gde nema mnogo osoblja. Od njega se tražilo da prati i katalogizira snimke sa kamera koje nose zatvorski službenici. Ali kada je reč o mučenju zatvorenika u Saratovu, policija je naterala zatvorenike da rade prljav posao, otkrio je on za BBC. Zbog toga su zatvorenici morali da nose kamere na svojim telima kako bi snimili zlostavljanje.

Zatim mu je rečeno da sačuva trake nekih od ovih napada kako bi ih pokazao odeljenju bezbednosti i povremeno ih prebacio na disk kako bi ih pokazao višem osoblju. Nakon što je otkrio kakve se strahote dešavaju iza zatvorenih vrata, počeo je da kopira fajlove i sakriva ih.

U nekim od video klipova vide se muškarci - zatvorenici kako muče druge zatvorenike, koji su opremljeni lisicama i telesnim kamerama, opremom kojoj ima pristup samo zatvorsko osoblje.

Saveljev kaže da su po pravilu zatvorenici koji vrše zlostavljanje osuđeni za nasilničko delo i zbog toga izdržavaju duge kazne. Kao takvi, oni su zainteresovani da sarađuju sa vlastima kako bi bili bolje tretirani. Takvi zatvorenici, kaže Saveljev, ponekad dobijaju nadimak "presovščiki", ili slobodno prevedeno "pritiskivači".

"Žele da budu lojalni administraciji, kako bi dobro jeli, spavali i imali neke privilegije", objašnjava Saveljev.

Aktivista Vladimir Osečkin, čija je organizacija Gulagu.net objavila procurele video snimke, napominje da postoji jeziv protokol koji prate mučitelji, što ukazuje da su dobro obučeni. "Mučitelji jedni drugima signaliziraju, razumeju se bez reči jer idu po uhodanom sistemu. Čovek u kadru daje signale ostalima kako da uvrnu ili rašire noge žrtvi da bi mogli da je siluju", objasnio je Osečkin.

Nakon što je Saveljev otkrio dokaze, optuženo je šest zatvorenika, koji su negirali da su umešani. Dva meseca kasnije uhapšeni su i direktor zatvorske bolnice u Saratovu i njegov zamenik. Obojica su negirali bilo kakvu vezu sa zlostavljanjem prikazanim u video snimcima.

Ruski predsednik Vladimir Putin je tada smenio šefa nacionalne zatvorske službe i najavio da su za promene potrebne "sistemske mere". Državni zakon izmenjen je kako bi se uvele stroge kazne za korišćenje torture kao sredstva za zloupotrebu moći ili izvlačenje dokaza.

Advokatica Julija Čvanova, specijalizovana za zastupanje žrtava torture, kaže da je primarna motivacija za organizovano zlostavljanje zatvorenika namera vlasti da nateraju zatvorenike da priznaju grešku ili zločin, bez obzira da li su krivi ili ne. Čvanova trenutno zastupa Antona Romašova (22), koji je mučen 2017. godine nakon što je odbio da prizna zločine koje nije počinio. Romasov je uhapšen zbog posedovanja marihuane, ali ga je policija pritiskala da prizna da je dilovao drogu što je mnogo teže krivično delo. Kada je odbio da prizna, odveden je u istražni pritvor u Vladimiru, u zapadnoj Rusiji.

"Odveli su me u zloglasnu ćeliju broj 26. Tačno sam znao kakva je ćelija jer sam odatle danima slušao vriske", priseća se on.

Tamo su ga čekala dva novinara. Kaže da su mu ruke i noge bile vezane iza tela, a zatim su ga tukli ceo dan. Kada su mu spustili pantalone, rekao je da će potpisati šta god žele. Osuđen je na pet godina zatvora, iako je pred sudom rekao da je priznao jer se plašio torture. Istraga o postupku u pritvoru u Vladimiru konačno je sprovedena nakon što je drugi zatvorenik ubio jednog od zatvorenika, koji mu je pretio mučenjem.

Međutim, najveći skandal o mučenju u Rusiji dogodio se u sibirskom regionu Irkutsk. U jeku protesta zatvorenika u proleće 2020. godine u zatvoru u Angarsku, u blizini grada Irkutska, vlasti su poslale odred za nerede. Stotine zatvorenika je okupljeno i odvedeno u dva pritvorska centra gde su ih čekali zatvorski službenici i službenici za štampu.

Jedan od onih koji kaže da je mučen, Denis Pokusajev, služio je trogodišnju kaznu zbog prevare i kaže da je zatvorsko osoblje otvoreno govorilo o tome zašto ga kažnjavaju.

"Rekli su mi: 'Misliš da nas zanima da li si kriv ili nisi? Došli ste jer ste protestovali pa ćete za to odgovarati", govori on.

Pokusajev kaže da je zlostavljanje bilo nemilosrdno. "Zlostavljanje je trajalo skoro tri meseca svakog dana, jedini predah imao sam vikendom. I zatvorsko osoblje je bilo uključeno u sesije mučenja. Smejali su se dok su jeli voće. Siluju ljude svim mogućim predmetima, a samo se smeju i uživaju", tvrdi Pokusajev.

Pokusajev je među tridesetak muškaraca koji su izborili pravo da budu pravno priznati kao žrtve incidenta i jedan je od retkih koji je spreman da svedoči na sudu. Očekuje se da će istraga rezultirati sa nekoliko suđenja. On i još nekoliko zatvorenika će uskoro svedočiti protiv dvojice zaposlenih u zatvoru - od kojih se nijedan nije izjasnio da nije kriv.

Tvrdi da ga i dalje proganja ono što mu se dogodilo.

"Skoro svaki dan dolazim u šumu kod naše kuće. Vrištim, psujem i vičem da izbacim sve to iz sebe. Trenutno se ljudi u Rusiji plaše svega... A mi tako ništa ne možemo da postignemo", zaključuje Pokusajev.

