Jedan od ruskih opozicionih lidera, Aleksej Navaljni, strahuje da će, kada mu nova kazna stupi na snagu, biti poslat u zatvor za mučenje poznat po seksualnom nasilju.

"Čuo sam da ću biti prebačen u ustanovu visoke bezbednosti u Melekhovu, gde osuđenicima vade nokte. Moja presuda još nije stupila na snagu, ali zatvorenici iz Melekhova već pišu kako samo za mene opremaju 'zatvor u zatvoru'", napisao je na Twitteru.

Melekhovo je poznato po brutalnim premlaćivanjima i silovanju zatvorenika.

Navaljni je u martu osuđen za prevaru. Dobio je dodatnih devet godina strogog zatvora, nakon što je već osuđen na tri godine i osam meseci zbog pronevere, ukupno skoro 13 godina iza rešetaka.

Prošle godine je nezavisna medijska kuća Mediazona objavila navode o sistematskoj torturi i seksualnom nasilju u ustanovi poznatoj kao Kazneno-popravni dom broj 6. Bivši osuđenik Ivan Fomin, tada 29, rekao je da je guverner kolonije Roman Saakjan pretnjama naterao da odbije pravne usluge.

"Rečeno mi je da će me, ako ne budem sarađivao, silovati i vezati mi ruke i noge s leđa. Terali su me da legnem, a onda su me tukli po tabanima i zadnjici. Posle toga, ako ne priznam, silovali bi me drškom lopate, a onda bi mi je stavili u usta. Drugog zatvorenika su tukli pesnicama po stomaku i tukli ga cevima. Posle su ga sodomizirali tim istim lulama i gurali mu ih u usta", rekao je Fomin.

Portparolka Navaljnog Kira Jarmiš prokomentarisala je da se ljudi muče u mnogim ruskim zatvorima, ali da je Melehov "čak i po takvim suludim standardima monstruozno mesto".

Ruski opozicioni lider trebalo bi da bude prebačen u stroži zatvor kada mu nova kazna stupi na snagu. On je u svom poslednjem govoru na sudu rekao da je slučaj protiv njega izmišljen. Rekao je da je protiv rata u Ukrajini i obećao da će nastaviti borbu protiv vlade.

"Ne plašim se ni Federalne službe bezbednosti Ruske Federacije (FSB), ni hemijskog oružja, ni Putina", zaključio je on.