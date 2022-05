Pročitajte ispovjest čovjeka koji je 1.000 dana bio u ruskom zatvoru!

Izvor: Youtube/CNN

Bivši američki marinac Trevor Rid proveo je 1.000 dana u ruskom zatvoru, a pušten je u okviru razmjene zatvorenika sa Rusijom. Trevor (30) je prvi put dao ekskluzivni intervju u kojem je opisao pakao ruskog zatvora.

Trevor je u Moskvi boravio jer mu je djevojka Ruskinja, i učio je jezik. Otišao je na žurku i popio ogromnu količinu votke. Uhapšen je jer je navodno napao dva ruska policajca koja su pokušala da ga obuzdaju i odvezu na trježnjenje. Dobio je kaznu od nevjerovatnih devet godina iza rešetaka. Trevor tvrdi da se uopšte ne sjeća noći zbog koje je proveo hiljadu dana u ozloglašenom ruskom zatvoru.

Rid je posle suđenja najprije prebačen u zatvor, a onda je, po saznanjima Stejt departmenta, "nestao" u okviru moskovskog sistema kaznenih ustanova. Neko vrijeme su ga držali u zatvoru, ali je određeno vrijeme proveo i u psihijatrijskoj ustanovi. Američke vlasti sve vrijeme su pokušavale da ga izvuku i tvrdile da se napad zbog kojeg je uhapšen nije ni dogodio.

Izvor: Youtube/CBS News

"Nada je bila slabost, nisam htio da gajim nadu da će me pustiti i da će mi to potom biti oduzeto. Da, mislio sam da će me cimeri u ćeliji ubiti", rekao je on.

"Imao sam sedam cimera. Nisam spavao noćima jer sam se bojao tih ljudi, imali su ozbiljne psihičke probleme. Više od 50 odsto njih bilo je iza rešetaka zbog ubistva, višestrukog ubistva, silovanja pa ubistva... Potpuno poremećeni ljudi. Svuda po zidovima je bila krv. Tu su se ljudi ubijali, sebe ili jedni druge. Ili su pokušavali to da urade", rekao je on.

"Toalet je rupa u podu. I svuda su go*na, svuda, po zidovima, podu... Oko tebe su ljudi koji šetaju praznog pogleda, kao zombiji", ispričao je bivši marinac.

Cio intervju sa Trevorom biće emitovan u nedelju, i očekuje se da će ispričati još užasnih detalja o boravku u ruskom zatvoru.