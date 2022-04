Konstantin Jarošenko je 2011. godine osuđen u SAD na 20 godina zatvora pod optužbom da je transportovao kokain.

Ruski pilot Konstantin Jarošenko, koji je proveo 12 godina u američkom zatvoru, po povratku u zemlju govorio je o torturi koju je preživao u Liberiji. Prema njegovim rečima, mučen je "brutalno i profesionalno". Pilot se požalio da trenutno ima velikih zdravstvenih problema zbog torture koju je prošao.

Jarošenko je izvestio da su ga iz hotela kidnapovale vlasti Sjedinjenih Država, obaveštajne agencije, kao i DEA i NSA Liberije. Konstantin Jarošenko je 2011. godine osuđen u SAD na 20 godina zatvora pod optužbom za transport kokaina. Sam Jarošenko je optužbe nazvao izmišljenim i negirao je svoju krivicu. Nakon toga je, kako je rekao pilot, prebačen u sedište NSA Liberije, gde se nalazila soba za mučenje. Tamo je mučen dva i po dana.

"Ipak, preživeo sam. Mučili su me zverski, profesionalno su me mučili: znali su kako da me biju, gde da me biju, da budem živ, da bi posle mogli da se obračunaju sa mnom. Tukli su me po petama, izbijali zube, tukli unutrašnje organe, lomili kosti na nogama. Sve je bilo brutalno, veoma brutalno", naglasio je Jarošenko za RT.

Podsećamo, Vašington i Moskva obavili su razmenu zatvorenika - ruskog pilota Konstantina Jarošenka, koji je bio zatvoren zbog optužbi za krijumčarenje droge iz SAD i bivšeg američkog marinca Trevora Rida, zatvorenog u Rusiji zbog optužbi za napad na policiju, preneo je RT.

Ruski pilot Konstantin Jarošenko vraća se kući posle 12 godina u američkom zatvoru: