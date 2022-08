Putin bi "mogao da pokrene nuklearni napad do proleća 2023.", kaže bivši britanski general.

Izvor: Profimedia

Mogućnost da Vladimir Putin pokrene nuklearni napad 2023. godine je realna pretnja, smatra visoki britanski general. S obzirom na to da rat između Rusije i Ukrajine uskoro dostiže raspon od šest meseci, Putin će možda osećati da je nuklearni rat potreban za rusku pobedu, kaže ser Ričard Barons, bivši komandant britanske vojske. Ričard Barons je nazvao mogućnost da Putin pribegne nuklearnom oružju "verovatnom" ako ruski lider veruje da je Ukrajina "pobedila" njegovu naciju.

Penzionišući se 2016. nakon 39 godina službe, Ričard Barons je rekao: "To bi bila prva upotreba nuklearnog oružja u poslednjih 77 godina, ali Rusima to nije nezamislivo ako to opravdava ciljeve u njihovim očima. Šira ukrajinska ofanziva i mobilizacija koje se očekuju u proleće sledeće godine mogle bi da dovedu do uspeha na bojnom polju i oslobađanja zemlje koju je zauzela Rusija. Ovo bi moglo stvoriti druge rizike. Ako Putin oseti poraz, da li će biti u iskušenju da upotrebi taktičko nuklearno oružje da promeni stvarnost na bojnom polju?"

Ričard je upozorio Zapad da bi Putin potencijalno mogao da "koristi taktičko nuklearno oružje" ako počne da veruje da je njegov napredak stagnirao u invaziji Rusije na Ukrajinu. Prema ruskoj doktrini, manje oružje se koristi na bojnom polju, kako kaže Barons, jer Rusija neće da koristi tako moćne bombe koje uništavaju gradove poput onih koje su bombardovale Hirošimu i Nagasaki 1945. godine.

"Međutim, čak i manje oružje koje se koristi može izazvati zverstva, a to čak ni ne uzimajući u obzir velika geopolitička pitanja koja bi mogla da nastanu zbog ruske upotrebe oružja za masovno uništenje po prvi put u 77 godina", dodao je ser Ričard.