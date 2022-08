Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva podržava Srbiju.

Izvor: Profimedia

Rusija smatra zahtjeve Kosova neosnovanim i podržava Beograd, rekao je novinarima portparol predsjednika Dmitrij Peskov. "Mi, naravno, apsolutno podržavamo Srbiju. Bliski smo kosovskim Srbima. Smatramo da su zahtjevi kosovskih vlasti apsolutno nerazumni", istakao je portparol Kremlja, prenose Ria Novosti.

Pres-sekretar je napomenuo da je sada izbjegnuto zaoštravanje sukoba. Moskva podržava konstruktivan stav Beograda koji je saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nastavio je portparol.

"Naravno, smatramo da one zemlje koje su priznale Kosovo i koje su garanti treba da iskoriste sav svoj uticaj da upozore kosovske vlasti da ne preduzimaju bilo kakve nepromišljene korake koji bi mogli da dovedu do dalje eskalacije", rekao je on.

Peskov je odnose Rusije sa Srbijom nazvao savezničkim, veoma iskrenim i veoma dubokim, i uvjerio da će oni nastaviti da se razvijaju.

Situacija na Kosovu je prethodne noći eskalirala, dva sata su se čule sirene za vazdušnu opasnost, a mještani su počeli da grade barikade na putevima. Povod je bila namjera Prištine da od 1. avgusta uvede zabranu ulaska sa srpskim dokumentima i registarskim tablicama. Kosovske vlasti su nakon poziva ambasadora SAD na Kosovu odlučile da odlože uvođenje ograničenja do 1. septembra. Vučić je rekao da očekuje smanjenje tenzija i obećao da će Beograd učiniti sve da kompromisom dođe do mira.