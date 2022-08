Poslednja vijest - Priština primjenu odluke o dokumentima i tablicama odložila za 1. septembar.

Izvor: Profimedia

Nakon zahtjeva američkog ambasadora u Prištini Džefrija Hovenijera da se odluka o sprovođenju odluke o dokumentima odloži za 30 dana, Vlada Kosova se oglasila saopštenjem "da se primjena dvije odluke odlaže se do 1. septembra 2022. godine".

"Ovom prilikom Vlada Kosova se obavezuje da će od ponedeljka 1. avgusta 2022. godine odložiti sprovođenje dvije odluke od 29. juna 2022. godine do 1. septembra 2022. godine, kada će biti uklonjene sve barikade i uspostavljena potpuna sloboda na sjeveru Kosova. Zahvaljujemo međunarodnim partnerima, posebno američkom ambasadoru Džefriju Hoveniju, na njihovoj posvećenosti i doprinosu", navodi se u saopštenju vlade Kosova.

Uz "osudu blokiranja puteva na sjeveru Kosova i pucanja na policiju", zvanična Priština je ocijenila da je riječ o tendenciji destabilizacije tzv. Kosova, kao i da su tamošnji premijer Kurti i predsjednica Osmani i zamjenici premijera Bislimi i Gervala imali kontakte i sastanke sa američkim i evropskim međunarodnim faktorima.

Kosovska vlada odlučila je u junu da će osobama koje na administrativne prelaze dođu sa ličnim dokumentom koji su izdale srpske vlasti, dati obrazac koji privremeno zamjenjuje korišćenje tih dokumenata. Prema toj odluci, svakoj osobi se dostavlja obrazac deklaracije koji privremeno zamjenjuje korišćenje dokumenta izdatog u centralnoj Srbiji.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Džefri Hovenijer saopštio je neposredno prije tog saopštenja Prištine da je završio sastanak sa kosovskom predsjednicom Vjosom Osmanijem i premijerom Aljbinom Kurtijem. Hovenijer da je zatražio od kosovskih lidera da odlože za 30 dana sprovođenje odluka o preregistraciji vozila sa tablicama Srbije na kosovske i o ukidanju ličnih karata koje izdaje Republika Srbija.

Prema onome što je rekao na konferenciji, Hovenijer je rekao da je to zahtjev američke vlade i da to ne znači da će to biti sprovedeno.

"Rečeno je da odluku treba odgoditi za 30 dana reciprociteta, to je važno jer ima nesporazuma i dezinformacija oko ove odluke. Nadamo se da možemo raditi s vladom kako bismo osigurali razumijevanje odluke. Ne kažemo da to ne treba sprovesti", rekao je Hovenijer.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se posle sastanka u Generalštabu i izjavio da je sa saradnicima zamolio međunarodne predstavnike da učine sve što je moguće da utiču na neodgovornu albansku stranu da odloži primjenu neodgovornih odluka prije nego što se dvije strane sastanu u Briselu i nastave dijalog.

"Nadam se da će ovo večeras i sjutra biti deeskalirano, a onda nam ostaje vrijeme da se pripremimo za razgovor i da pokušamo da kroz kompromisna rješenja dođemo do povoljnije situacije za očuvanja mira. Sve što su radili i govorili danas pokazalo je koliko je dugo pripremana ta akcija napada na Srbiju, a posebno naglašavam - Srbiju", rekao je Vučić na kraju napetog dana.

U ranim večernjim časovima u Kosovskoj Mitrovici oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost, potom su građani postavili barikade pored mjesta Rudare i u Zupču u blizini Zubinog potoka, a tokom večeri na društvenim mrežama pojavljivali su se snimci kosovske jedinice ROSU kako jure na sjever. Takođe, u toku večeri odjekivali su i pucnji, a KFOR je pred kraj dana saopštio da je spreman da interveniše ako stabilnost bude ugrožena.

Par minuta posle ponoći, iz Prištine je stigla odluka o odlaganju odluke o dokumentima.