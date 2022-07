Bivši savjetnik ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država, pukovnik Daglas Mekgregor je rekao da Ukrajina ima poslednju šansu za pregovore.

Izvor: Profimedia

Ukrajina ima poslednju mogućnost da sukob završi pregovorima, jer se stvari na frontu ne odvijaju u njenu korist. To je izjavio je bivši savjetnik ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država, pukovnik Daglas Mekgregor, prenosi Sputnjik.

On je, takođe, naglasio da treba podvući novu crtu i priznati teritorijalnu stvarnost, iako SAD to ne žele.

"Rusi završavaju svoj zadatak na jugu koji podrazumjeva potpuno oslobađanje Donbasa. To je poslednja mogućnost da se strane dogovore o prekidu sukoba koju Kijev ima. Ali, ne mislim da Moskva očekuje ništa slično, jer smo mi, zajedno sa našim prijateljima u Londonu jasno stavili do znanja da ne namjeravamo da podržimo sporazume postignute na pregovorima“, naglasio je on u intervjuu na Jutjubu.

Prema njegovim riječima, Rusi će napraviti pauzu do avgusta, kada će krenuti u veliku ofanzivu, koja će ih, ukoliko zauzmu Harkov, dovesti do Dnjepra, Odese i Pridnjestrovlja. Mekgregor je naglasio da su to regioni koji su uvijek bili dio Rusije. To su, takođe, regioni, koji Ukrajini donose oko 90 odsto bruto domaćeg proizvoda.

"Rusi nikada nisu bili zainteresovani za Kijev“, zaključio je on.

Nekadašnji savjetnik je objasnio da je ekonomija Evropske unije u velikim problemima bez ruskog gasa i nema nikakvih znakova da će njemačka Vlada slijediti drugačiju politiku od Londona i Vašingtona i zauzeti drugačiji stav o Ukrajini.

"Krajem godine će njemački kancelar Olaf Šolc, ministar za ekonomiju i zaštitu klime Njemačke Robert Habek i ostali otići sa svojih pozicija i biće uspostavljena nova Vlada, čiji će zadatak biti da pregovara sa Moskvom“, smatra Mekgregor.Američki pukovnik smatra da se su pregovori sa Rusijom neophodni i da se primirje sa Moskvom mora potpisati.

On je, na kraju, podsjetio na riječi bivšeg francuskog predsjednika Šarla de Gola, koji je izjavio da postoje dvije stvari koje svako u Evropi treba da zapamti.

"Prva stvar je da se SAD ne nalaze u Evropi. Druga je da je Velika Britanija ostrvo. Drugim riječima, Evropa treba da traži svoj put naprijed. Ako budu zavisili od nas, mi smo apsolutno spremni da im dopustimo da vječno pate“, zaključio je Mekgregor.