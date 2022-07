Sudbina ljudi koji dobiju ogroman novac na lutriji nije najlepša: od trnja do zvezda, pa do najcrnjeg mogućeg ishoda - do smrti. Džefri Dampijer je osvojio 20 miliona dolara 1996. godine, a onda ga je ubila svastika sa kojom je imao aferu!

Izvor: Shutterstock/Andrey_Popov/alisafarov

Svet dobitnika na lutriji popločan je bivšim milionerima koji su u velikom broju slučajeva završili bez prebijene pare. Novac totalno promeni ljude, naročito milionski iznosi na računu. Koliko god da je teško da osvojite prvu nagradu koja je prethodnog petka u Sjedinjenim Američkim Državama iznosila frapantnih 1,1 milijardu dolara, još teže je da zadržite taj novac ukoliko ga osvojite.

Džej Samers je 1988. godine osvojio 5 miliona dolara na lutriji države Mičigen. Tada je imao svega 20 godina i bio je najmlađi pobednik u državi. Danas nema ništa, a napunio je ove godine 54 godine.

"Uložio sam novac u poverenički fond i poverenik je proneverio 2 miliona dolara od mene. Ušao sam u NASCAR i to je bilo zabavno, ali i skupo. Koštalo me je 200.000 dolara godišnje. Trkao sam se u Dejtonu i završio četvrti. Napustio sam koledž, što je bilo idiotski. Tužio sam upravnika i dobio više od milion dolara, ali je on pretio bankrotom. Tako da sam se zadovoljio sa 800.000 dolara. Moji advokati su dobili 380.000 dolara. Potrošio sam oko 200.000 dolara na suđenje, za koje nisam znao da ću biti odgovoran", rekao je tada Samers.

On danas radi kao pomorski mehaničar, popravlja čamce. Radi "regularan" posao, od 9 do 5. Dobitak na lutriji mu je, kako on tvrdi, uništio život. No, on je bar ostao živ. Džefri Dampijer je osvojio 20 miliona dolara 1996. godine na lutriji države Ilinois. Odrastao je u siromašnoj porodici, bio je jedan od ukupno desetoro dece. Kada je osvojio taj novac, odmah se razveo od tadašnje žene da bi oženio drugu. Imao je aferu sa svojom snajom koja ga je ubila 2005. godine uz pomoć svog dečka.

Džefri Dampijer osvojio 20 miliona dolara na lutriji

Izvor: nypost/screenshot

Dampijer je sa bivšom ženom osvojio džekpot vredan 20 miliona dolara. Novac su podelili na ravne časti, svakome po 10 miliona dolara. Džefri ubrzo upoznaje devojku po imenu Kristal Džekson. Izlazio je jedno vreme, a potom je i oženio. Dve godine kasnije, njih dvoje se sele u Tampa Bej. Džefri je određenu svotu novca iskoristio da uloži u posao sa kokicama pod imenom "Kassie's Gourmet Popcorn". Ubrzo nakon toga, preselio je i dve Kristaline sestre, Viktoriju i Teri Džekson, u Tampu. Finansijski se brinuo o obe sestre i stalno im je kupovao poklone jer je bio u mogućnosti to da radi. Malo više pažnje u tim poklonima je dao Viktoriji sa kojom je i imao aferu.

Prema i dalje nepotvrđenoj priči, Dampijera je namamila Viktorija u svoj stan, navodno zbog kvara na automobilu. Tu je bio i njen dečko sakriven. Džefri je došao, vezali su ga pertlama, a Viktorijin dečko, Natanijel Džekson, je uzeo pištolj u ruke i uperio ga u Džefrija. Naterao ga je da uđe u kombi. Džefri je to odbijao. Sestra Tara je takođe bila na mestu ubistva. Natanijel je potom uzeo sačmaricu i dao je Viktoriji i rekao da puca u Džefrija ona ili će on u nju! Džefri je pogođen u glavu 26. jula 2005. godine, ali se ne zna i dalje zvaničan scenario šta se i kako se tačno desilo ubistvo.