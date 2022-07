Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel požalio se da je manje popularan u zapadnim medijima od ruskog visokog diplomate Sergeja Lavrova.

U intervjuu španskoj radio stanici Cadena SER u utorak, Žozep Borel se dotakao nedavne turneje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Egiptom, DR Kongom, Etiopijom i Ugandom, rekavši: "Lavrov odlazi u Afriku i pokušava da ubedi Afrikance da su za sve krive sankcije. Sve se to dešava... i to ponavljaju čitavi zapadni mediji. Ja odem u Afriku da kažem suprotno, da sankcije nemaju nikakve veze sa tim, i o tome niko ne piše", žalio se on.