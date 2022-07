Ovo je prvi veliki uspjeh Rusa posle više od tri nedelje!

Izvor: Profimedia

Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog, potvrdio je da su ruske snage zauzele drugu po veličini elektranu u Ukrajini. Osim toga, on je rekao da Rusi šalju "ogromna pojačanja" u tri južna regiona kako bi se oduprli ukrajinskoj kontraofanzivi.

Rusi su juče saopštili da su zauzeli Vuhlehirsku elektranu. To je prvi veliki uspjeh ruskih snaga za više od tri nedelje. Arestović je potvrdio da je elektrana pala u ruske ruke, rekavši da je to "mala taktička prednost" za rusku stranu. Takođe je rekao da Rusi šalju "ogromna pojačanja" na jug da bi se branili od ukrajinske kontraofanzive. Rusi šalju trupe u Melitopolj, Zaporožje i Herson, dodao je on.

Podsjetimo, Ukrajina je jasno stavila do znanja da namjerava da oslobodi cijelu Hersonsku oblast koju su na početku rata osvojili Rusi. Aleksij Danilov, generalni sekretar ukrajinskog Savjeta za odbranu i nacionalnu bezbjednost, rekao je da Rusija šalje "maksimalni broj vojnika" u pravcu Hersona.

Arestovič je rekao i da je ukrajinska operacija oslobađanja Hersona već počela posle jučerašnjeg udara na Antoniviški most, koji je na ključnoj ruskoj ruti snabdevanja Hersona.

"Činimo sve da okupatori više nemaju logističke rute u našoj zemlji", rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski u sinoćnjem obraćanju.