Proruski zvaničnik u separatističkoj oblasti Herson u Ukrajini saopštio je da su pretrpeli napade Kijeva.

Izvor: Twitter/screenshot/DefenceU

"Ukrajinske trupe izvršile su udar na jedini most preko Dnjepra u Hersonskoj oblasti, koji ruske snage koriste za snabdevanje. Ukrajinska vojska izvršila je udar koristeći američke višecevne raketne bacače HIMARS", saopštio je u sredu zamenik šefa administracije Hersonske oblasti Kiril Stremousov, prenosi AP.

On je podsetio na to da je granatirani most glavni prelaz preko reke Dnjepar u Hersonskoj oblasti, a jedina druga opcija za prelazak reke je brana, deo hidroelektrane, u Kahovki, koja je takođe prošle nedelje bila pod udarom ukrajinske vatre, ali je ostala otvorena za saobraćaj, navodi AP.

"Oko 36 raketa lansirano je sinoć na Hersonsku oblast. Većina je, naravno, oborena, ali su neke od njih pogodile cilj", saopštio je Sremousov, prenosi TASS.