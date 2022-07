Prvi put nakon tragične smrti mladića Džeka Fentona u Grčkoj oglasila se njegova sestra Dejzi.

Izvor: Facebook/Daisy Fenton

Sestra poginulog Britanca Džeka Fentona žestoko je demantovala tvrdnje da je njen brat prekršio bezbednosne propise i izazvao sopstvenu smrt u incidentu sa helikopterom u Grčkoj.

Neki izveštaji sugerišu da je 22-godišnji student Oksford Bruksa napravio selfi prema zadnjem delu aviona pored okretnog repnog rotora helikoptera i odmah poginuo. Ali njegova 20-godišnja sestra Dejzi demantovala je te izveštaje rekavši da je njen brat "veoma oprezan”.

Ona je okrivila pilota Hristosa Fragkopanagosa ili zemaljsku posadu, koji su svi uhapšeni, ali su kasnije pušteni juče.

Dejzi, studentkinja Univerziteta u Mančesteru, rekla je za Mejl Onlajn: "Ovo je bila Džekova prva vožnja helikopterom. Dakle, možete da zamislite koliko je bio oprezan i oprezan".

Ona je rekla da su sve glasine o tome da je prekršio protokole netačne jer nije bilo protokola i nikome od putnika nije rečeno šta da radi. Fenton je iz Kenta putovao je sa grupom prijatelja u dva privatna helikoptera Bell 407 sa Mikonosa, gde je trebalo da se sa šoferom odvezu do atinskog aerodroma i privatnim avionom se vrate u London.

"Niko ne zna šta ga je tačno dovelo nazad prema repnom rotoru. Možda je nešto zaboravio. Ali rečenica da se vratio da napravi selfi je glupost. To je laž", dodala je Dejzi.

Džek Stenton-Glivs, prijatelj koji je takođe bio na odmoru, rekao je da pri izlasku iz helikoptera njima nisu data uputstva i da su im samo otvorili vrata.

"Sami smo se iskrcali i niko nije sprečio Džeka da ode do zadnjeg dela helikoptera. Niko od nas nije stigao do salona pre nego što se nesreća dogodila“, rekao je on.

Pilot Fragkopanagos se može suočiti sa optužbama za ubistvo iz nehata ili nemar ako su svesno dozvolili grupi da napusti helikopter kada to nije bilo bezbedno.