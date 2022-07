Progovorio prijatelj mladića kog je samljeo helikopter u Grčkoj, kaže da pilot laže!

Izvor: društvene mreže/printscreen

Progovorili su prijatelji mladića koji je poginuo kada ga je elisa helikoptera samljela u grčkom gradu Spata. Pokrenuta je istraga koja će utvrditi kako je Džek Fenton (22) izašao iz helikoptera i uletio u elisu rotora privatnog helikoptera, a njegovi prijatelji kažu da verzija grčkih vlasti nije istinita.

Mladi bogataš slavio je rođendan na Mikonosu a potom s prijateljima privatnim helikopterom odletio u Spatu. Iako je prvobitno rečeno da je htio da slika selfi sa helikopterom i da je tako došlo do nesreće, njegovi prijatelji to demantuju i optužuju posadu letilice za nesreću.

Džek Stenton-Glivs (20) koji je bio s njim u helikopteru rekao je da im posada nije dala nikakvu instrukciju kada se letilica zaustavila. Procedura nalaže da pilot najprije obustavi rad elisa, pa tek potom pusti putnike napolje, kada je bezbjedno. Ali to se, po riječima Džekovog prijatelja, nije dogodilo.

"Niko nam ništa nije rekao, samo su otvorili vrata. Nismo dobili nikakvu instrukciju i niko nas nije ispratio do ulaza u aerodrom. Sami smo izašli iz helikoptera i niko Džeka nije zaustavio kada je krenuo nazad", rekao je on.

"Nije tačno da je Džek držao telefon u ruci i potrčao nazad ka letilici. Mi ne znamo zašto se vratio, nismo ni stigli do ulaza u zgradu kada su ga udarile elise", rekao je on.

Pilot Hristos Fragkopanagos, kao i tehničari Salim Milat i Spiros Andriopulos su uhapšeni. U policiji su izjavili da su mladiće ispratili do ulaza u aerodrom, ali da je Fenton potrčao nazad. Njih trojica su pušteni na slobodu, ali ako se utvrdi da zaista nisu mladićima dali nikakvu bezbjednosnu instrukciju i da su ih pustili same do aerodroma, mogli bi da se suoče sa optužbama za ubistvo iz nehata.