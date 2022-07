Rusija će "uskoro ostati bez goriva" što nudi Ukrajini šansu da uzvrati udarac, kaže šef britanske obaveštajne službe Ričard Mur, koji je tom prilikom pomenuo i Kinu.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Channel 4 News

Šef britanske tajne obaveštajne službe rekao je u četvrtak da Zapad treba da "pobedi" u Ukrajini delom zato što kinesko rukovodstvo pomno prati rat radi lekcija o tome kako da postigne svoj cilj da dominira Tajvanom.

"Ovo je jedan od razloga zašto je toliko bitno da se suprotstavimo u Ukrajini i pomažemo Ukrajincima da pobede, ili barem da pregovaraju sa značajne pozicije snage", rekao je Ričard Mur, direktor MI6, pa dodao: "To je zato što Si Đinping ovo posmatra kao jastreb".

U opsežnom razgovoru za "Si-En-En" na Forumu za bezbednost u Aspenu u Koloradu, Mur je dodao da Si "potcenjuje odlučnost i moć SAD i da bi to moglo da ga navede na pogrešnu procenu". On je rekao da ne veruje da je rat između Kine i Zapada neizbežan, ali je rekao da Zapad mora da jasno stavi Pekingu do znanja koje su strašne posledica ako napadne Tajvan.

"Jasno je da moramo da pronađemo načine da jasno prenesemo poruke i da uspostavimo vrstu odvraćanja koja je neophodna da bismo izbegli takvu vrstu pogrešne procene", rekao je on.

Britanski šef špijuna je takođe naglasio kada je pravi trenutak da Ukrajina "uzvrati udarac".

"Ruska vojska će verovatno započeti neku operativnu pauzu u Ukrajini u narednim nedeljama, dajući Kijevu ključnu priliku da uzvrati udarac", rekao je Mur, pa dodao: "Mislim da će im ponestati 'goriva'. Mislim da je naša procena da će Rusima biti sve teže da snabdevaju ljudstvo neophodnim sredstvima u narednih nekoliko nedelja", rekao je šef Tajne obaveštajne službe (SIS) poznate kao MI6.

"Moraće na neki način da zastanu, a to će Ukrajincima dati priliku da uzvrate", zaključio je on.