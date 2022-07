Ministar spoljnih poslova Rusije komentarisao je rat u Ukrajini.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u sredu je u intervjuu za RT i Sputnjik ukazao na to da Sjedinjene Države i Velika Britanija žele da rat u Ukrajini eskalira kako bi tako nastala veća konfrontacija između Moskve i Evrope.

"Naše američke i britanske kolege... uz podršku Nemaca, Poljaka i baltičkih država, veoma žele da ovaj rat pretvore u pravi rat, sukobljavajući Rusiju sa evropskim zemljama", rekao je Lavrov.

Prema njegovim rečim vlade zemalja poput SAD i ostalih EU i NATO zemalja "bukvalno koče Ukrajinu od bilo kakvih konstruktivnih koraka“ ka mirovnom rešenju, tvrdi Lavrov. Oni ne samo da "preplavljuju" zemlju oružjem, već "teraju" Ukrajinu da ga drskije koristi, dodao je on.

Lavrov tvrdi da SAD i Britanija imaju "korist" od sukoba Rusije i Evrope jer ekonomije zemalja EU snose najveći teret sankcija. On je dodao da se SAD ponašaju "neodgovorno" podstičući tenzije sa Rusijom.

"Mislim da još uvek nisu shvatili da igraju veoma opasne igre. Ali mnogi u Evropi to počinju da shvataju", rekao je on. On je podsetio na izjavu američkog predsednika Džozefa Bajdena koji je prošle nedelje rekao da Rusija mora da pretrpi "strateški neuspeh" u Ukrajini i obećao je veću podršku Kijevu.