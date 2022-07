Otac Ilona Maska, Erol Mask (73) dobio je dete sa pastorkom, koja je imala samo 4 godine, kada se oženio njenom majkom.

Otac Ilona Maska dobio je drugo dete sa svojom pastorkom, koja je 41 godinu mlađa od njega, rekao je on u novom intervjuu. Erol Musk (76) rekao je da je dobio ćerku sa Janom Bezidenhut (35) 2019. godine. Stariji Mask i Bezidenhut su ranije dobili i sina Eliota Raša, koji sada ima 5 godina.

Njena majka, Hede i Mask, bili su u braku 18 godina i imaju dvoje dece. Bezidenhut je imala 4 godine kada je Mask postao njen očuh. Erol i Mej Mask su bili u braku od 1970. do 1979. i dele troje dece: Elona, Kimbala i Tosku.

Erol Mask je za The Sun rekao da dete "nije bilo planirano", dodajući da su on i Bezidenhut živeli zajedno otprilike 18 meseci nakon rođenja njihovog prvog deteta. Oni više ne žive zajedno, ali "gaje ljubav jedno prema drugom", rekao je on.

Stariji Mask je rekao da su njegove ćerke "šokirane" njegovom vezom sa Bezidenhutom. Njujork post je objavio da je on bio otac ukupno sedmoro dece.

"Jedina stvar zbog koje smo na Zemlji je da se razmnožavamo. Da mogu da imam još jedno dete, ja bih. Ne vidim razloga da ne", rekao je on.

Insajder je ranije ovog meseca izvestio da je Ilon Musk dobio blizance u novembru sa jednom od svojih najviših rukovodilaca Neuralinka, Šivonom Zilisom. To znači da ima devetoro poznate dece.