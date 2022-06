Ilon Mask ucijenio je svoje zaposlene koji su do sada radili od kuće.

Pandemija korona virusa umnogome je promijenila način na koji je svijet ranije funkcionisao, pogotovo kada su u pitanju poslovi. Mnogi su kancelarije preselili u svoje domove, odnosno, radili su od kuće, međutim, jednom od najbogatijih ljudi svijeta, Ilonu Masku, to očigledno nije po volji.

On je svojim zaposlenima poslao imejl u kom je postavio nova pravila i malo je reći da su reakcije bile burne. On je radnicima bukvalno naredio da se vrate u kancelarije i to na puno radno vrijeme, te izjavio da rad na daljinu više neće tolerisati.

Kako prenosi BBC, sporni mejl veoma brzo je procurio na društvene mreže.

I have yet to see an ESG list that *isn’t* fraudulent — Elon Musk (@elonmusk)June 1, 2022

"Ljudi koji nisu raspoloženi da se pridržavaju novih pravila mogu da se "pretvaraju da rade negdje drugdje"", napisao je najbogatiji čovjek na svijetu na Tviteru, kada su ga upitali o ovom potezu.

"Svi u Tesli moraju da provedu najmanje 40 sati nedjeljno u kancelariji. Ako se ne pojavite, pretpostavićemo da ste dali otkaz", dodao je.

Se filtra un supuesto mail de Elon Musk donde solo habilita (irónicamente) el teletrabajo en Tesla a partir de las 40 horas semanales en la oficina.pic.twitter.com/J0QCVqylGw — í ‍ (@JoanMartin_)June 2, 2022

U mejlovima se navodi da bi zaposleni trebalo da se pojave u jednoj od glavnih kancelarija kompanije, a ne u "udaljenoj filijali koja nije povezana sa radnim obavezama". Mask je dodao da će lično razmotriti sve zahtjeve za izuzeće od ove politike.

Milijarder je istakao da je rad u kancelariji ono što kompanija zahtijeva od zaposlenih u fabrici, kao i da je lična saradnja ključna za uspjeh firme.

"Naravno da postoje kompanije kojima ovo nije potrebno, ali kada su posljednji put isporučile novi, sjajan proizvod? Prošlo je dosta vremena. Tesla ima, ali i nastaviće da stvara i proizvodi najuzbudljivije i najkorisnije proizvode na Zemlji. To se neće desiti tako što ćete nas zvati telefonom", piše u mejlu, jednom od dva koja su procurela u javnost.

Poznato je da Mask radoholičar, pa ovakav stav nimalo ne čudi. Rijetko kada odlazi na odmor, a tokom perioda krize u "Tesli" prije nekoliko godina bukvalno je spavao u fabrici, te ništa manje ne očekuje ni od svojih zaposlenih.

"Što ste na boljoj poziciji, to morate da budete više prisutni. Zbog toga sam toliko obitavao u fabrici, da bi oni na prvoj liniji mogli da me vide kako radim uz njih. Da to nisam uradio, "Tesla" bi odavno bankrotirala", rekao je.

Naravno, komentari nisu izostali, a iako je bilo onih kojih ne vide ništa sporno u zahtjevima, bilo je i onih kojima je način na koji se obraća zaposlenima bahat, te da nisu oni ti koji su odluku donili, već vlada zemlje, upravo kako bi se stalo na put pandemiji. Ilon je dodao i da je 40 sati nedjeljno minimum koji očekuje od zaposlenih, te da je to daleko manje vremena nego što radnici u fabrici provode, zbog čega su mnogi negodovali, ponajviše jer prekovremeni rad u fabrikama veoma lako može dovesti do premora, greški na radu, povreda, te da su određene norme postavljene sa razlogom.