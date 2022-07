Na poznatom ostrvu u Grčkoj se dogodio užas!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/YouTube/screenshot/the Luxury Travel Expert

Kako navodi jedan britanski portal, turistkinju iz Britanije silovao je bogati američki turista na ostrvu Mikonos. Žena, (nije imenovana iz pravnih razloga) koja živi u Prestonu u Lankaširu, rekla je policajcima da muškarac koji je silovao ima 30 godina i da joj je rekao da žvi u jednom od luksuznih predgrađa Njujorka.

Rekla je policiji da se par sreo u subotu u radnji na ostrvu prije nego što ju je silovao u toaletu sobe u hotelu u kome je odsjela. Žrtva, koja je bila na odmoru sa prijateljima, odvela je sama čovjeka u svoju sobu, ali mu je rekla da nije raspoložena za s*ks, prenose lokalni mediji. Muškarac ju je tada savladao i imao seks sa njom protiv njene volje, rekla je policiji.

"Tamo me je tjerao na s*ks sa njim dok sam pokušavala da ga odgurnem, uzalud mu objašnjavajući da nisam raspoložena za seksualni odnos. Ali on je istrajao i svojom snagom uspio da me stisne i da mi ne da da odem", rekla je.

Grčki policajci uhapsili su osumnjičenog koji negira optužbe, tvrdeći da su umjesto toga imali sporazumni seks. Druga žena, državljanka Danske, iznijela je sličnu žalbu na 22-godišnjeg muškarca nakon još jednog napada na ostrvu.

Žena, takođe 22, rekla je da joj je muškarac rekao da posjećuje ostrvo svake godine. Takođe joj je rekao da je nasljednik bogate porodice. To je bilo prije nego što ju je odveo u hotel, savladao i natjerao je da ima seks sa njim. Odmah nakon toga otrčala je u policiju da prijavi incident.

Prošlog mjeseca jedna Britanka silovana dok je bila na odmoru na drugom grčkom ostrvu, Kritu. Ona je optužila policajce da su pustili njenog napadača da "luta" nakon što su pogrešno optužili njenog oca za napad. Ova 33-godišnjakinja, tvrdi da je grčka policija optužila njenog 62-godišnjeg oca za napad iako on nije počinio zločin.