Podmukla tečnost nema miris, ukus ni boju, a samo nekoliko sati se zadržava u krvi i urinu, zbog čega je napade teško dokazati.

Izvor: Shutterstock/maxbelchenko

Takozvane "nokaut-kapi“ ponovo su u centru pažnje nakon što se sumnja da su podmetnute u pića barem devet žena na proslavi nemačkih Socijaldemokrata. Ova podla supstanca se još naziva „drogom za silovanje“.

"Noću plešete u klubu, ujutru se budite sa prekidom filma: kod žrtava nokaut-kapi nekoliko sati života potone u mrak. Za to vreme često se dešavaju traumatične stvari: pljačka, seksualno zlostavljanje sve do silovanja“, piše u jednom članku nemačkog Apotekarskog pregleda objavljenom krajem juna.

Prvih dana jula ta supstanca, koja se još naziva „tečnim ekstazijem“ ili „drogom za silovanje“, dospela je u centar pažnje jer je devet žena imalo odgovarajuće simptome posle zabave nemačkih vladajućih Socijaldemokrata u Berlinu (6. jul), kojoj je prisustvovao i kancelar Olaf Šolc. Toksikološki nalazi žrtava još nisu gotovi, ali pokrenuta je istraga zbog nanošenja teških telesnih povreda podmetanjem supstance. Ni policija ni SPD nemaju indicije da je ijedna žena seksualno zlostavljana ili da je bilo krađe, piše DW.

"Koleginice su mi prenele da sam još bila komunikativna, i da mi se vrtelo u glavi, ali ja toga ne mogu da se setim, nedostaje mi pola sata sećanja tokom kojih sam imala totalni blekaut“, rekla je jedna od pogođenih žena za agenciju DPA.

Koleginice su pozvale njenog supruga, koji je taksijem poveo kući. Idućeg dana je otišla u bolnicu kad je čula da nije jedina koja se osećala ošamućemo. Ta žena, koja je tražila da bude neimenovana, sumnja da su joj kapi podmetnute u piće. Kaže, pila je vodu i vino na proslavi partije. Kako prenosi Apotekarski pregled, nema pouzdanih podataka koliko često se nokaut-kapi podmeću u piće. Jedan od razloga je što žrtve često i ne znaju šta ih je snašlo, ili pomisle da su samo preterale sa alkoholom. Ako se pretera sa dozom, kapi deluju kao jaka narkoza, mogu voditi gubitku svesti ili čak smrti.

Kao "nokaut-kapi“ najčešće se koristi gama-hidroksibuterna kiselina koje nema u slobodnoj prodaji u Nemačkoj i mnogim drugim zemljama. S druge strane, moguća je upotreba i gama-butirolaktona koji se koristi i u nekim sredstvima za čišćenje. Podmukla tečnost nema miris, ukus ni boju, a samo nekoliko sati se zadržava u krvi i urinu, zbog čega je napade teško dokazati. Doktorka Brita Gar sa Instituta za sudsku medicinu u Diseldorfu kaže da prisutni ipak mogu da posumnjaju kad su im prijateljice ili prijatelji pod dejstvom kapi jer efekti nastupaju momentalno, piše DW.

"Nasuprot tome, kod alkohola se da primetiti da li ste popili dva ili četiri piva. To ide postepeno“, kaže ona za apotekarski list.

Stručnjaci preporučuju da se u klubovima i na zabavama uvek pazi na svoju hranu i piće.

Takođe, ne preporučuju da se oslanja na cevčice ili narukvice koje se prodaju u drogerijama, a kojima navodno može da se otkrije prisustvo nokaut-kapi. One bi trebalo da se ofarbaju u drugu boju kad ih umočite u zatrovano piće, ali to se ne dešava uvek ili se teško prepoznaje. Veruje se da je ogroman broj pre svega žena na meti napada, premda većina policijskih uprava ne vodi tačne statistike. Policija u Berlinu nedavno je saopštila da su prošle godine registrovana 22 slučaja, a ove godine (od januara do maja) još sedam. Pre nekoliko godina je slična situacija bila u Velikoj Britaniji, gde su pak bolnice počele da sistematski prikupljaju statistiku. Ona je šokirala stručnjake, koji su govorili o "tihoj epidemiji“ ovih slučajeva.

U Velikoj Britaniji je nedavno izgleda počeo i drugi „trend“. Supstance slične nokaut-kapima se žrtvama u klubovima ubrizgavaju iglom. Tamo je poznato preko hiljadu slučajeva, u Francuskoj oko trista. U Berlinu su registrovana dva slučaja u jednom tehno-klubu.