Čovek iz Britanije optužen za silovanje sopstvene ćerke u Grčkoj pušten je nakon što su DNK dokazi potvrdili da on nije kriv, saopšteno je.

Izvor: Profimedia/MONDO/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Filip Forsajt (62) optužen je da je silovao svoju 34-godišnju ćerku Tami dok su bili na odmoru na grčkom ostrvu Krit. Uhapšen je nakon što je njegova ćerka dva dana pre toga otišla u policiju da kaže da je napadnuta u gradu Malija, ali da se ne seća ko je napao.

Žrtva je priznala je da je bila pijana i rekla da se ne seća ničega i da nije videla napadača, osim da je navodno nosio potpuno belu odeću. Policajci koji su pregledali snimke sa sigurnosnih kamera rekli su da su otac i ćerka bili zajedno u baru i da su pili i da je Filip pravio nepristojne gestove prema svojoj ćerki i da je udario u lice i nakon snimaka su ga odmah uhapsili.

Iako je sve ukazivalo da je devojku silovao otac, gospodin Forsajt je pušten nakon što su DNK testovi sperme, pronađene na njenoj odeći, pokazali da nije njegova, rekao je istražni sudija u Heraklionu za "The Sun Online".

Tami koja je majka četvoro dece bila je te noći u baru sa tatom Filipom i navela je da su bili jako pijani. Rekla je da su krenulu u hotel oko 5 ujutru, ali je ona ušla u neku uličicu, da je tu sela i da je bila previše pijana da bi ustala i krenula dalje. Oko 7.15 ujutru videla je muškarca kako stoji iznad nje.

"Uhvatio me je za noge, odvukao u žbun i silovao me. Ostala sam zapanjena čitavom situacijom, i nakon što se to dogodilo nisam mogla da se pomerim oko 15 minuta jer sam bila previše uplašena", rekla je za The Mail Online. Tami se vratila u hotel i prijavila napad britanskom konzulatu, a potom i grčkoj policiji.

Tami kaže da je sigurna da je ostala trudna nakon ovog horor napada.

"Ovaj odmor se pretvorio u horor film. Zaista sam pod stresom i osećam anksioznost koja se samo pogoršala. Osećam se bolesno i izostala mi je menstruacija. Iz Britanskog konzulata mi je rečeno da moram da idem u medicinsku kliniku da uradim test krvi, ali sam patila od tako jakih napada panike da mi je bio potreban neko da me prati. Ali ja sam ovde sama i nemam nikoga da mi pomogne."

Tamin tata je uhapšen 11. juna, dva dana nakon što je silovana, i zadržan je u zatvoru čekajući rezultate DNK testova. Ona je rekla da su policajci "potpuno pogrešno razumeli" šta im je rekla o tome šta se dogodilo i njen opis napadača. "Rekla sam im da moj otac nosi belo, ali oni su to shvatili kao da je napadač bio obučen u belo", rekla je ona.

Rekla je da želi da se grčka policija fokusira na hvatanje pravog silovatelja dok je njen tata u "strašnom psihičkom stanju". On takođe pati od zdravstvenih problema, uključujući dijabetes, koji su se pogoršali tokom njegovog boravka u zatvoru.

"Policija je od početka odlučila da je moj otac kriv i da ništa nije uradila da pronađe pravog silovatelja", rekla je ona.

Izvor: društvene mreže