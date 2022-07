Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se danas medijima nakon sednice Vlade i govorio je o situaciji na globalnom tržištu hrane, kao i o najnovijem paketu sankcija koje je Evropska unija uvela protiv njegove države.

"Situacija na globalnom tržištu hrane biće izazovna zbog pogrešnih postupaka Zapada", upozorio je danas ruski predsednik Vladimir Putin na sednici vlade.

Naveo je gde Zapad pravi najveće greške u sankcijama koje uvode.

“Usled okolnosti objektivne i subjektivne prirode, situacija na globalnim tržištima hrane će biti napeta. To je rezultat pogrešnih postupaka pojedinih naših (zapadnih) partnera, pre svega u sferi energetike i makroekonomske politike, jer sve ostalo proizilazi iz toga“, rekao je Putin, prenosi ruska novinska agencija "TASS".

On je takođe upozorio da bi nastavak korišćenja sankcija protiv Rusije mogao da dovede do katastrofalnog rasta cena na energetskim tržištima pri čemu bi znatno više cene energije pogodile domaćinstva širom Evrope.

“Da, znamo da Evropljani pokušavaju da zamene ruske energetske resurse. Procenjujemo da će rezultat tih aktivnosti biti rast cena gasa na tržištu i povećanje cene energenata za krajnje potrošače“, izjavio je Putin.

“Dalje korišćenje sankcija može dovesti do još težih, bez preterivanja, čak i do katastrofalnih posledica na globalnom energetskom tržištu”, ocenio je on.