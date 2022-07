Osoblje koje brine o Putinu u njegovim rezidencijama je praktično u trajnoj izolaciji.

Izvor: Profimedia

I pored toga što je ruski predsednik Vladimir Putin vakcinisan protiv korone, navodno čak četiri puta, on je i dalje u strogoj izolaciji i ima vrlo malo direktnog kontakta, posebno fizičkog sa drugim ljudima. Putin se nije javno vakcinisao, čak je i njegov portparol Dmitrij Peskov rekao: "Verujte nam na reč!".

Međutim, svi oni koji ga sretnu, čak i ako su samo kratko na istom mestu sa njim bez bliskog kontakta ili su se samo opušteno rukovali, moraju proći luksuzan, ali rigorozni karantin, a oni koji sa njim rade, gotovo svakodnevno se podvrgavaju lekarskim pregledima, PCR testovima, dodatnim kontrolama na grip ili stafilokoku i raznim laboratorijskim analizama od krvi (prsta i vena) do davanja uzoraka stolice, provera na stomačne bolesti i gliste.

O tome kako se pazi na kontakte i zdravlje Vladimira Putina piše ruska redakcija BBC. Za ovako drastične provere i skupe karantine potrošeno je nešto manje od milijardu dolara u poslednje dve godine, ne računajući troškove laboratorijskih nalaza.

Osoblje koje brine o Putinu u njegovim rezidencijama praktično je, od početka pandemije, u stalnoj izolaciji i ne sme (često) da kontaktira ni sa svojim porodicama, a ako se to dogodi, pre povratka moraju da prođu najmanje dvonedeljnu strogu izolaciju u nekom od državnih sanatorijuma, odmarališta ili luksuznih hotela, pored svih onih laboratorijskih pregleda i uzoraka krvi, urina i stolice koje moraju da "prilože", a proveravaju se i oni sa kojima su bili u kontaktu i u karantinu.

Portal Baza navodi da neki članovi osoblja nisu izlazili iz pojedinih rezidencija od početka pandemije, a neki su proveli više od 159 dana u karantinu, gde su bili kao u samici. BBC navodi da samo piloti i stjuardese koji su zaduženi za Putinov prevoz vrše oko dve hiljade PCR testova i oko 600 testova na antitela mesečno.

Podsetimo se ogromnog stola od deset metara u Kremlju za kojim je primao zapadne državnike, bez rukovanja i ikakvog bliskog kontakta. Ruska redakcija BBC primećuje da je oko 400 gostiju koji su bili sa Putinom na podijumu ili u kontaktu sa njim na paradi pobede 9. maja prošlo dvonedeljni karantin u ekskluzivnim moskovskim hotelima.

Izvor: YouTube/screenshot/Sky News

Devedesetčetvorogodišnji veteran Crvene armije, general Ahat Julašev iz Kazanja, proveo je dve nedelje u karantinu u apartmanu moskovskog hotela na punom besplatnom pansionu, nakon što se rukavao sa Putinom. Isto tako, 99-godišnji pukovnik Nikolaj Kozlov, jedan od retkih preživelih ruskih vojnika koji su upali u Rajhstag, pohvalio se lokalnim medijima da se odmarao dve nedelje i da je živeo bolje nego ikad. Zajedno sa Putinom položio je venac na grob neznanog heroja pored zidina Kremlja.

Konstantin Balonov, šef anesteziologije i reanimacije u Medicinskom centru Tafts u Bostonu, kaže da su mere koje se primenjuju "oko Putina" potpuno iracionalne. On smatra da je obavljanje tolikih analiza potpuno nepotrebno, ali da kremaljski lekari to rade zbog "lažnih ili stvarnih strahova i zabrinutosti", a svi - od njegovih lekara do administrativnog osoblja - strahuju da će se Putinu nešto desiti, pa radije pribegavaju nepotrebnim analizama nego da ih neko optuži za nemar.

Ako Putin otputuje negde u Rusiju, lekari iz Moskve odlaze tamo bar 15 dana ranije i prolaze strogi karantin (kontakt sa drugim ljudima je praktično sveden na nulu) pre Putinovog dolaska, a pre povratka u Moskvu ponovo prolaze dvonedeljnu izolaciju i ni tada ne mogu odmah do Putina, već moraju u kraću izolaciju pre ulaska u tzv. čistu zonu, kako se zove ulazak u Putinovo neposredno okruženje!

Oni koji su u svakodnevnom kontraktu s Putinom rade PCR test svaki drugi dan i daju uzorke urina i stolice. BBC navodi, pozivajući se na portal Pečat, da uz Putina uvek leti nekoliko lekara, a odnedavno i onkolog i hirurg. U poslednje vreme Putin često izlazi iz Moskve i svog "bunkera" u podmoskovskom Novom Ogarjovu, čak je putovao u inostranstvo - Tadžikistan i Turkmenistan - i u svoju letnju rezidenciju u Sočiju. Lekari i osoblje su na nogama i prolaze detaljne preglede kako bi se osiguralo da se glavnokomandujući ruske vojske ne razboli usred agresije na Ukrajinu.