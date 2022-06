Jeziv snimak prebijanja mladića.

Čitalac je poslao redakciji Kurira jeziv snimak prebijanja mladića, koji je, prema njegovim navodima, nastao prije godinu dana u zatvoru u Beču u Austriji.

Naime, na uznemirijućem video-zapisu može se vidjeti da grupa mladića brutalno rukama, nogama i šipkom tuče momka, koji leži sklupčan na podu, držeći ruke na glavi.

Snimak traje skoro dva minuta, a nasilnici koji govore srpski jezik, prijete mladiću i navode da će "p*šati po njemu i da će ga silovati ako nekom kaže da su ga oni tukli".

"Da li si ti cinkaroš?", pita ga na početku videa jedan od nasilnika, a onda kreće nekoliko njih da ga tuče rukama i nogama, dok on leži na podu.

"Buraz, što si namjestio našeg druga?", pita prijetećim glasom muškarac, dok žrtva odgovora da "nije". Međutim, napadače odgovor nije zadovoljio, pa su nastavili da se iživljavaju.

"Primio sam te ko brata ovdje, g*vno jedno smrdljivo! S*so jedna!", navodi mladić, dok drugi dodaje: "Slomi mu nogu, ustani gore".

Mladić nakon ovih riječi ustaje, vidno uplašen. Na snimku se može vidjeti da mladić koji ga sve vrijeme tuče nekom šipkom staje pored njega i grli ga. Zanimljivo je da napadač ima majicu sa navijačkim motivima Partizana, na kojoj piše "Grobari", a kada zagrli pretučenog momka kaže mu:

"Ja, Kimi i Rade smo najveće p*čke", aludirajući na snimak, koji se pojavio na društvenim mrežama 2020. godine, a na kom Veljko Belivuk snima, dok Marko Miljković u zagrljaju drži vođu ''Partizanovaca'' Radeta Petrovića, koji na snimku priznaje da je zajedno sa Milošem Radosavljevićem Kimijem izdao Partizan i da su on i Kimi "p*čke" koje su prodale Partizan.

Međutim, pretučeni mladić sa snimka iz bečkog zatvora nije želio da izgovori ono što je nasilnik tražio od njega i tada kreće nova tura batina.

"Uh! Glavu bi mu sad otvorio, koliko me je iznervirao", čuje se na mučnom snimku.

"Spusti ruke! Kaži, ja, Kimi i Rade smo najveće p*čke! Ajde, kaže da te više ne bijemo. Brate, pakao ćeš da preživiš. J*baćemo te do kraja robije. Sad ćeš dobiti duks, stavićeš ga na glavu i niko neće vidjeti povrede i ne izaziš iz sobe. Kad te pita čika policajac, ti reci da ja ništa nisam uradio i da ti niko ništa nije uradio. Jer ti si šta, brat!? Kaži šta si", kaže jedan.

Na snimku se vidi kako mladiću skaču po nozi, dok on vrišti.

"Ćuti, p*čka ti materina! Kaži šta si, reci ovdje ljudima. Za*ebo si me. Zvao sam dolje druga i on kaže da sam cinkaroš. Svi smo te prihvatili ovdje, ma guraj mu u b*lju to", kaže jedan od nasilnika, dok mu drugi gura šipku u zadnjicu. Dok mu jedan gura šipku, drugi ga tuče pesnicama u glavu.

"Daj mu duks i nek ide u sobu. To je to", kaže jedan od mučitelja, dok žrtva leži na podu.