Nakon glasina da ga "napušta" i Marko Miljković, još jedan čovjek iz klana Veljka Belivuka je spreman na sve samo da se spasi najteže zatvorske kazne.

Izvor: TV Pinki/Printscreen

U Specijalnom sudu u Beogradu iz četvrtog pokušaja počelo je pripremno ročište u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici terete za pet ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje, a nedavno je Tužilaštvo za organizovani kriminal potvrdilo drugu optužnicu po kojoj se terete za ubistvo Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića.

Do sada su svjedoci saradnici u ovom postupku Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević koji su članovi Belivukove krimi-grpe, a kako saznaje Telegraf, Srđan Lalić se ponudio da bude treći svjedok saradnik, ali ga je sud definitivno odbio.

"Srđan Lalić se ponudio Specijalnom sudu da bude treći svjedok saradnik, ali ga je sud dobio. Rekao je da želi status kao Hrvatin", otkrio je sagovornik iz istrage ovog slučaja i dodao: "Uradio je sve što je mislio da treba da bi se dodvorio nadležnima. Sve je pričao, ko je šta radio u klanu, kako su mu Belivuk i Miljković naređivali, kao i to da su mu utjerali strah u kosti, ali to mu nije pomoglo da dobije status kao Hrvatin. On je tako nešto pokušavao i ranije, ali nije uspio".

Inače, Lalić se tereti da je počinio pet teških ubistava, za otmicu i nelegalno držanje oružja.

Bojan Hrvatin je sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu sklopio sporazum o statusu okrivljenog svjedoka, za koji bi u zamjenu trebalo da dobije 15 godina zatvora. Isti sporazum sklopio je Nikola Spasojević, inače kum Marka Miljkovića, koji bi trebalo da bude osuđen na 14 godina u zamjenu za informacije.

Marko Miljković će svjedočiti protiv Belivuka?

Na samom početku jučerašnjeg ročišta u Specijalnom sudu ono je razdvojeno u odnosu na Miljkovića, a Belivuku je u jednom trenutku pozlilo, te je morao da bude vraćen pritvor.

"Belivuk i Marko su imali jedan dogovor, a Miljković to nije ispoštovao. Veljko je htio da se održi ročište, a Marko nije to želio... Njih dvojica trenutno nisu, da tako kažem, u 'dobrim odnosima'. Kada je Belivuk to vidio, njemu je pozlilo. Strahuje da ga Miljković ne izda", rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja.