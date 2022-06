Iako su delfini životinje koje ljudi obožavaju i gledaju s velikom naklonošću, često dođe do toga da se zaboravi da su to ipak u pitanju divlje životinje teške i do 300 kilograma!

Delfini nisu nežna i ljupka bića koje vidimo uživo ili na snimcima iz akva parkova. Kada bi mogli da govore, ne bi preneli eko-mudrost ili duboku duhovnu istinu, tvrde morski biolozi. Delfini su nasilni predatori sa sklonošću ka ubijanju mladunaca i silovanju. Ove divlje životinje imaju na stotine kilograma mišića i redove oštrih zuba, a zbog svoje inteligencije snage mogu biti opasni "protivnici" kako drugim bićima u vodi (ajkule su im neprijatelji i dešava se da se delfini udruže da ih ubijaju), tako i plivačima koji se nađu na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme.

Dakle, iako delfini mogu biti neverovatno inteligentni i često su nežni prema ljudima i stvaraju veze sa ljudima (znali su da daju poklone ljudima u Australiji, da se udružuju sa brazilskim ribarima i da duvaju zabavne prstenove sa mehurićima, na primer), ove životinje mogu biti neverovatno opasne. Osim ako su delfini odgajani u zatočeništvu i posebno naučeni kako da bezbedno komuniciraju sa ljudima, oni su i dalje divlje životinje koje mogu da teže i do 300 kilograma.

U više navrata je dokazano da su postojali slučajevi kada su delfini pokušali da "siluju" ljude. Naučnici ipak ističu da s obzirom na to da je u pitanju životinja koja radi po nagonu i instinktu, ovaj čin ne treba klasifikovati kao pokušaj silovanja već da je stručniji termin "prisilna kopulacija".

Kanal "National Geographic Nat Geo Wild" emitovao je u jednom trenutku video segment koji prikazuje delfina u vodenom parku kako skače na ženu na prilično sugestivan način - delfin je iskočio iz bazena između ženinih nogu, bacio se na nju i počeo da imitira pokrete parenja, iako nema jasnih indicija da je seksualno uzbuđen.

Ali, delfini se seksualno uzbuđuju, a njihov seksualni aparat je takav da se silovanje ne može isključiti samo na osnovu mehaničke nemogućnosti. Dokaz je video na Jutjubu koji prikazuje delfina sa penisom u erekciji koji uporno i agresivno pokušava da zabije nos u međunožje žene koja roni, dok drugi ronilac pokušava da odbrani i sebe i nju od životinje.

Vlasti su 2002. godine upozorile plivače u luci Vejmut u Engleskoj na delfina Džordža: "Ovaj delfin postaje veoma seksualno agresivan", citiran je trener delfina. "Već je pokušao da se pari sa nekim roniocima."

Asistentka u laboratoriji po imenu Margaret Hou tvrdi da je više puta dozvoljavala delfinu po imenu Piter da se trlja o njene noge i ruke dok je radila istraživanje o komunikaciji delfina 1963. godine Ona opisuje vezu kao "seksualnu s njegove strane... a ne seksualnu sa moje strane. Senzualno, možda."

Konačno, imamo pisca Malkolma Brenera, koji tvrdi da je još 70-ih imao šestomesečnu "aferu" sa delfinom po imenu Doli. Brener, koji je takođe priznao seksualne odnose sa psom, kaže da je to bila Dolina ideja. Jedan izveštaj za štampu kaže da su njih dvoje imali "spolni odnos među vrstama", što verovatno znači da se trljao o nju. Brener veruje da je Doli bila toliko izbezumljena nakon što je prebačena u drugi vodeni park da je izvršila samoubistvo.

Takođe, na internetu se mogu naći i snimci na kojim se vide situacije u kojima delfini napadaju plivače, a bilo je prijavljenih slučajeva i da su pokušali da udave ljude odvlačenjem u dubine.

Na jednom snimku se vidi kako žena ulazi u vodu da pliva sa delfinom, ne razmišljajući da se to umnogome razlikuje od plivanja sa istreniram delfinima u akva parkovima. Međutim, životinja nije bila raspoložena da joj ljudsko biće ulazi u prostor, pa je počela agresivno da skače iz vode a onda se zaletela ka ženi. U jednom trenutku je pokušao da je ščepa i tom prilikom joj naneo povrede. Čovek koji je to posmatrao joj je pritrčao u pomoć i izvukao je na stepenice koje su vodile ka vodi, a delfin je nastavio da preteće kruži oko nje.

Međutim, ljudi su možda i najmanje ugroženi kada su u pitanju agresivni delfini. Ovi sisari imaju zastrašujuće ponašanje i unutar sopstvene vrste, pa tako seks među delfinima može biti nasilan i prisilan. Bande od dva ili tri mužjaka delfina izoluju jednu ženku i nasilno se pare sa njom, ponekad nedeljama. Da bi je držali u redu, ispuštaju agresivne zvukove, preteće pokrete, pa čak je i udaraju repom. A ako pokuša da otpliva, jure je.

Poznato je i da delfini iz "zabave" ubijaju mladunce pliskavica (takozvanih morskih svinja, koji su takođe iz porodice kitova i srodni su sa delfinima). U Škotskoj, naučnici su otkrili bebe pliskavica koje su talasi naneli na obalu sa užasnim unutrašnjim povredama. Mislili su da su pliskavice možda ubijene usled testiranja oružja u vodama dok nisu pronašli tragove zuba. Kasnije su delfini uhvaćeni na filmu kako ubijaju bebe pliskavice - delfini su čak koristili svoju ekolokaciju da bi udarac usmerili direktno na vitalne organe pliskavica.

Ali tu se njihova "okrutnost" ne završava. Delfini takođe ubijaju bebe suparničkih mužjaka delfina, jer čim joj dete umre, ženka delfina je odmah ponovo spremna oplodnju. Mladunci delfina su takođe pronađeni pored mrtvih pliskavica, a neki naučnici misle da je klanje pliskavica bila samo praksa za čedomorstvo.

Najstrašniji deo je što delfini mogu da funkcionišu dan i noć bez spavanja. Nedavno istraživanje je pokazalo da delfini mogu da ostanu budni pet dana bez gubitka mentalnih sposobnosti i oštrine. Delfini nisu ni morali da se naspaju na kraju studije, tako da je moguće da mogu i mnogo duže da ostanu bez sna.