Ostin Rivers je jasno rekao da nema dileme ko je najbolji igrač NBA lige i da nema razloga da se razmišlja o tome ko je novi MVP.

Izvor: instagram/theoffguardpodcast/Youtube/DNVR sports

Nikola Jokić je pao na drugo mjesto u NBA trci za MVP-a sezone. Šej Gildžus Aleksander ga je prestigao, a ne slažu se svi sa tom procjenom. Sada se javio bivši Jokićev saigrač i dugogodišnji NBA plejmejker Ostin Rivers koji je naglasio da ukoliko Jokića ne proglase za MVP-a to će biti iz pogrešnih razloga.

Naveo je nekoliko primjera, a prije svega Kobija Brajanta, Majkla Džordana i Lebrona Džejmsa kao igrače kojima nije dodijeljena MVP nagrada iz istih razloga zbog kojih bi i ove sezone Jokić mogao da ostane bez prestižne nagrade. Jednostavno ne žele u rukovodstvu NBA da istim igračima djiele previše trofeja.

"Ne sviđa mi se kada nagrade jer su se glasači zamorili ili zato što je neko uzeo previše nagrada. Uradili su to sa Džordanom, uradili su to sa Kobijem, sa Lebronom Džejmsom. Lebron je trebalo da uzme bar sedam nagrada,. Nekoliko godina su dali nagradu nekome drugom jer su vjerovali da će to biti dobro za NBA i ostala sr***", rekao je ljutiti Ostin Rivers.

Nije popularan, nije vau, ali najbolji je

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ostin Rivers je naglasio da su mu jasni svi razlozi zbog kojih ne žele moćnici u NBA ligi da po četvrti put u karijeri Jokić postane najbolji igrač lige, ali da to njega ne zanima. Šta god da su razlozi vrlo je jasno ko je trenutno najbolji košarkaš u ligi i tu nema dvojbe. Bar nema za Ostina Riversa.

"Ja razumijem da Nikola nije najpopularnije lice NBA, razumijem da nije Amerikanac, da nije ambasador košarke. Znam da ne pomaže da se popularizuje košarka, jer nije takva osoba. On je stranac, nije iz američke kulture. Nije on igrač koga ljudi vide i kažu - vau. Da li je to zbog toga kako izgleda, kako igra, sve to možete da kažete i to ne znači ništa. Kada stavite crno na bijelo statistika ne laže. Nikola ima najbolju sezonu u odnosu na bilo koga u ligi. To nije ni za debatu. Dominira više od bilo koga, najviše znači svom timu. Da Nagetsi nemaju njega bili bi tim koji se bori za prvog pika", naglasio je on.

Ko je Ostin Rivers

Izvor: Profimedia

Iako ima tek 32 godine povukao se Ostin Rivers poslije 11 sezona u NBA ligi. Poslije samo jedne sezone u NCAA na Djuku on je izabran kao deseti pik od strane Nju Orleans Hornetsa, a nakon tri godine tu igrao je tri sezone za Los Anđeles Kliperse. Potom je kratko bio u Vašingtonu, pa po sezonu u Hjustonu, Njujorku, Denveru i Minesoti prije nego što je 2023. godine završio karijeru.

