Devetnaestogodišnji student je napravio Twitter naloge koji automatski prate letove poznatih ličnosti, uključujući i Ilona Maska, koji mu je ponudio 5.000 dolara da ugasi "njegov" nalog.

Ilon Mask je poslao poruku Džeku Sviniju, devetnaestogodišnjem studentu preko Twitter poruke na jesen prošle godine. "Da li možeš da skloniš ovaj nalog, jer predstavlja bezbednosni rizik". Nalog o kojem Ilon Mask priča je @ElonJet na Twitter mreži, i predstavlja automatizovani nalog koji objavljuje postove o kretnji Ilona Maska njegovim privatnim avionom po celom svetu.

Svini je odgovorio najbogatijem čoveku na svetu da može, ali da mu umesto 5.000 dolara pošalje jedan Tesla Model 3. Popularnost ovog naloga koji ima skoro 125.000 pratilaca je izgleda uplašila Maska, koji je rekao Sviniju da mu se ne sviđa ideja da ga neka budala upuca (jer zna gde se kreće).

This account has every right to post jet whereabouts, ADS-B data is public, every aircraft in the world is required to have a transponder, Even AF1 (@AirForceTrack) Twitter policy states data found on other sites is allowed to be shared here as well. pic.twitter.com/Wol8O1DRiq