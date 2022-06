Slučaj policajca čija je jedna žena pronađena mrtva, a druga nestala i dalje nije potpuno razjašnjen.

Izvor: YouTube/Printscreen/True Crime Daily

Policajac iz Čikaga Dru Piterson imao je četiri supruge od kojih je jedna mrtva, jedna nestala, a dvije su, kako kažu, uspjele da se spasu od njega. Drua optužuju da je on ubio treću ženu, dok on tvrdi da nije počinio njeno ubistvo, a za četvrtom se već godinama traga, dok on tvrdi da ga je ona napustila.

Ubijena Ketlin Savio je godinama govorila da bi je njen bivši muž, Dru Piterson, mogao povrijediti. Međutim, niko joj nije vjerovao. Ona je tako tragično nastradala kada je 2004. godine pronađena mrtva u kadi, i tada njena smrt je proglašena nesrećnim slučajem. Ali onda je Pitersonova nova žena, Stejsi, nestala - i to je sve promijenilo. Ubrzo je ponovo obnovljena istraga što je posljedično dovelo do ponovnog ispitivanja Drua Pitersona, bivšeg policajca u u Čikagu.

Ko je Dru Piterson?

Rođen 5. januara 1954. godine. Pridružio se vojsci nakon što je završio srednju školu 1972. godine, oženio se svojom djevojkom iz srednje škole, Kerol Hamilton, a 1977. pridružio se policiji u Bolingbruku u Ilinoisu. Iako su Dru i Hamilton bili u braku šest godina, u njihovoj vezi nije sve bilo dobro. Hamilton je kasnije rekla za Chicago Tribune da je Dru nikada nije zlostavljao, ali ju je varao dok je bila trudna sa jednim od njihova dva sina.

"Mislila sam da me uvijek poštuje, ali pretpostavljam da kada zalutaš u vezi, nemaš poštovanja prema osobi kojoj to radiš", rekla je ona.

Dru i Hamilton su se razveli 1980. godine, a Dru je počeo da se zabavlja sa Kajlom Pirijem (20), sa kojom je nakratko bio vjeren. Piri je kasnije rekla je uvijek želio da zna kuda ide i sa kim se viđa, a ponekad ju je pratio.

"Odlučila sam da ima previše stvari zbog kojih mi je zaista neprijatno. Postojale su male stvari koje su te navele da pomisliš: 'Hmmm, ovdje nešto nije u redu'", rekla je Piri o prekidu njihove vjeridbe.

Dru se 1982. godine oženio Viki Konoli. Međutim, za razliku od Hamiltona i Pirija, Konoli tvrdi da je Piterson bio nasilan prema njoj tokom njihovog devet i po godina braka. "Stavio me je uza zid u garaži i zgrabio jako me za vrat. Rekao mi je da će me ubiti i učiniti da to izgleda kao nesreća", rekla je ona. Kako se njihov brak pogoršavao, Piterson je otišao na sastanak na slijepo sa računovođom po imenu Ketlin Savio. Šest mjeseci kasnije, Piterson se razveo od Viki i zaprosio Ketlin. Vjenčali su se 1992. godine, dobili dva sina.

Ali njihov brak je imao problema. Ketlinine sestre su sumnjale da ju je Piterson fizički zlostavljao i 2001. godine Savio je u njihovom poštanskom sandučetu pronašla poruku u kojoj se navodi da je njen muž započeo aferu sa devojkom koja ima 17 godina. Nakon toga su se razveli, a dvije godine kasnije, Piterson se oženio ženom sa kojom ju je varao, Stejsi Piterson.

Tragična smrt Ketlin Savio

Kako se njihov brak završio, razvod Dru Piterson i Ketlin Savio postao je težak. Savio je navodno željela da se bori za ono za šta je vjerovala da joj on duguje za 11 godina braka. Ali, kako su se Piterson i Savio sukobili oko ugovora o starateljstvu i podijele prihoda od svog bara, ona je počela da brine da će je njen bivši povrediti. "Ubiće me i to će izgledati kao nesrećan slučaj", navodno je Savio rekla svojoj sestri Sju Doman.

Otprilike četiri mjeseca kasnije, 5. jula, Savio je naveo da je Piterson došao u njenu kuću i prijetio joj. "Pitao ju je da li se plaši, a ona mu je rekla da se plaši", navodi se u policijskom izvještaju o incidentu, prenosi Čikaški magazin. "Konačno mu je rekla da ode ili uradi ono po šta je došao, da je ubije. Rekao je: 'U redu, gdje hoćeš?' Rekla mu je u glavu. Izvadio je nož, ali je onda rekao da ne može da je povrijedi. U izvještaju je, međutim, navedeno da je Piterson tvrdio da su samo razgovarali i da je Savio pokušala da ga zavede.

Zatim, 1. marta 2004, Ketlin Savio je pronađena mrtva u svojoj kadi sa posjekotinom od jednog inča na potiljku. Iako je kada bila suva, njena kosa je bila mokra. Utvrđeno je da umrla od slučajnog utapanja. U svakom slučaju, bivši muž od kojeg se toliko bojala imao je alibi. Njegova nova supruga, Stejsi, tvrdila je da je bio sa njom. I priča o smrti Ketlin Savio bi se tu mogla završiti - osim što je Stejsi Piterson nestala 2007. godine.

28. oktobra 2007, Stejsi En Piterson je nestala. Dru Piterson je tvrdio da se tog dana probudio u 11 sati i da je ona jednostavno otišla. Kasnije je rekao da je te noći razgovarao sa njom u 21 sat i da mu je rekla da ga napušta. "Vjerujem da je sa nekim drugim, ali vjerujem da je bezbjedna", rekao je Piterson za "Chicago Tribune".

Njen nestanak je, međutim, uzbunio istražitelje koji rade na slučaju njegove bivše supruge. "Postoje neke neobične okolnosti u slučaju iz 2004. godine", rekao je državni tužilac Ilinoisa Džejms Glazgov novinarima 31. oktobra 2007. godine. Dvije nedjelje kasnije, istražitelji su nestanak Stejsi Piterson označili kao "potencijalno ubistvo". Takođe su ekshumirali telo Ketlin Savio da bi ponovo ispitali njene ostatke. I ovoga puta njena smrt nije izgledala tako slučajno.

"Uvjeren sam da je bila žrtva ubistva", rekao je bivši glavni medicinski istražitelj u Njujorku Majkl Baden za AP nakon pregleda njenog tijela i otvrdio da je ubijena nakon borbe i potom stavljena u kadu.

Dru Piterson je uživao u medijskoj pažnji. Naizgled nezabrinut o tome gde se nalazi njegova žena. Takođe je sklopio novu vezu, ovog puta sa Kristinom Rejns. Prema njenim riječima Dru je pričao o tome kako je nekome lako mogao da "pukne" vrat. Ona ga je napustila 2009. Godne. Te iste godine on je 7. maja uhapšen i optužen za ubistvo Ketlin Savio. Tri godine kasnije proglašen je krivim. Na izricanju presude u februaru 2013. godine Piterson je uzviknuo: "Nisam ubio Ketlin!" Njena sestra Suzan Doman je uzviknula: "Da, jesi! Lažovčino!"

Dru Piterson je 2012. godine osuđen na 38 godina zatvora. Iz zatvora se borio protiv presude i pokušao da naruči ubistvo tužioca Džejmsa Glazgova. Kao rezultat toga, osuđen je na dodatnih 40 godina iza rešetaka.