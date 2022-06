Zamenik šefa ruske diplomarije Sergej Rjabkov je rekao da se povećava rizik od direktnog sukoba.

Sve isporuke oružja Ukrajini, kako god da ih Vašington argumentuje, povećavaju rizik od direktnog sukoba Rusije i SAD, upozorio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov.

"Bilo kakve isporuke naoružanja, koje se nastavljaju i uvećavaju, povećavaju rizike od takvog razvoja događaja", rekao je Rjabkov za Sputnjik, odgovarajući na pitanje da li će odluka Vašingtona da isporuči Ukrajini raketne sisteme „Himars" povećati rizik od sukoba Rusije i SAD.

Bela kuća je ranije saopštila da će SAD danas dostaviti novi paket vojne pomoći Ukrajini, koji obuhvata raketne sisteme „Himars". Iz Vašingtona je saopšteno da ti raketni sistemi ne mogu da gađaju ciljeve izvan ukrajinske teritorije.

"Suština je u tome da SAD ne čine ništa što je u interesu pronalaženja nekakvog rešenja. Tako je bilo godinama pre početka specijalne vojne operacije. Tako je bilo i u periodu kada smo se bavili temom obaveznih garancija bezbednosti Rusije od prošle jeseni -- nije bilo nikakvih naznaka da su SAD spremne da odustanu od jačanja napetosti, od otvorenog sukoba", rekao je Rjabkov.

Prema njegovim rečima, zaoštravanje sukoba u Ukrajini je u skladu sa ciljevima neprijatelja Rusije. „Naš stav je direktan i jasan svima: ciljevi specijalne vojne operacije će biti postignuti u svakom slučaju, a zaoštravanje sukoba ide na ruku neprijateljima Rusije", ocenio je Rjabkov.On je naveo da SAD godinama ne pokušavaju da pronađu rešenje za ukrajinsku krizu.

„Posle početka specijalne vojne operacije u Vašingtonu je došlo do sloma ostataka odgovornog, zdravog pristupa toj situaciji. Bezobzirno, bez osvrtanja se nastavlja politika koju smo mi već mnogo puta okarakterisali kao težnju da se ratuje do poslednjeg Ukrajinca, kao odraz usmerenja na to da se nanese, kako oni sami kažu, strateški poraz Rusiji. To je bez presedana, opasno", upozorio je Rjabkov.