Stručnjaci su složni u oceni da Putin nije slika nekadašnjeg državnika, ali napominju da nije sve baš kao što izgleda.

Izvor: Profimedia

Pre ruske invazije na Ukrajinu, svet se plašio Vladimira Putina i njegove vojske. Dok je pokušavao da ubedi svet u nepobedivost vojske, predstavljao je sebe kako jaše u toplesu, bori se sa medvedom i ulazi u podmornice, igrao je snažnu, muževnu figuru i sa sigurnošću mogao da stane uz svakog svetskog lidera.

Ali sada, baš kao i njegova vojska, 69-godišnji bivši agent KGB-a izgleda kao sopstvena senka. Iako je jednom rečeno da se kupa u krvi jelena da bi povećao vitalnost, njegovi nedavni javni nastupi pokazali su da je krhak čovek. Takođe se spekuliše da je oboleo od raka. Jedan od poslednjih snimaka koji je podstakao glasine da Putin nije najbolji je onaj sa sastanka sa generalnim direktorom Rosteka Sergejem Čemezovim u Moskvi 18. maja, saradnikom KGB. Na sastanku je Putin nekoliko puta viđen kako kašlje i sa očiglednom nelagodnošću dok se rukom hvata za sto radi oslonca.

Putin se drži za sto dok razgovara sa Čemezovim Izvor: YouTube/The Sun

Dan ranije, 17. maja, procurili su izveštaji u kojima se tvrdi da je Putin bio podvrgnut hitnoj operaciji i da mu je morala biti uklonjena tečnost iz stomaka. Jedan kanal protiv Putina podelio je poruku u aplikaciji General SVR koja je glasila: "U noći sa četvrtka, 12. na petak, 13. maja, Putin je podvrgnut operaciji uklanjanja tečnosti iz stomaka.” Kanalom navodno upravlja insajder u Kremlju koji ima pristup onome što se dešava iza zatvorenih vrata. Nije poznato da li je abdominalna procedura povezana sa potencijalnim rakom ili nečim drugim. Ali činilo se da se ruski predsednik mučio dok je tokom razgovora sa Čemezom nelagodno klonuo u fotelju.

Džudi Džejms, stručnjak za govor tela, objasnila je da su Putinove osobine koje se vide na nedavnim fotografijama uvek bile prisutne.

“Poslednje slike pokazuju nešto što je on imao sve vreme, ali sada su oni istaknutiji i pojačani. Tapkanje nogom i drhtanje rukom je oduvek bilo tu. Ali kada to radi sada, izgleda kao da mu je neprijatno ili da ga boli noga, to sada izgleda kao slabost," rekla je ona za Mirror.

Putin bi u oktobru trebalo da napuni 70 godina i u godinama je kada su zdravstveni problemi uobičajeni. Zvaničnici Kremlja su više puta negirali da se njegovo zdravlje pogoršava. Međutim, Džejms nije uverena da Putin izgleda kao čovek na ivici smrti.

“Ne vidim čoveka blizu smrti. On radi ono što bih ja nazvala ogoljenjem, pokazao je svoju drugu stranu. To ga prikazuje kao slabog, ali ipak bih bila oprezna, jer ako se alfa (mužjak) tako ponaša, mogu se desiti dve stvari: protivnik bi ga mogao izazvati ili bi mogao dobiti podršku javnosti . Dakle, njegovo ponašanje je skoro potez za dobijanje podrške i mogao bi da bude pametan potez za njega“, objašnjava ona.

Drugi su istakli da Putinove osobine mogu sugerisati da on ne može da se drži uspravno, verovatno zbog lošeg zdravlja. Profesor Erik Busi, stručnjak za govor tela na Teksaškom Tehnološkom univerzitetu, rekao je za “Sun”: ‘Ovo je zapanjujuće oslabljen Putin u poređenju sa čovekom kojeg smo posmatrali čak i pre nekoliko godina. Sposoban, snažan predsednik ne bi trebalo da se drži poduprt sa rukom ispruženom na stolu i ne bi se brinuo da obe noge drži na tlu.“

Nagoveštava se da bi Putinov trenutni izgled mogao biti znak zdravstvenih problema koji nisu objavljeni u javnosti.

“Ruke koje se drže ispod stola su u gotovo prosjačkom položaju, dok je držanje drugačije od onoga što sam ranije video”, rekao je profesor Patrik Stjuart sa Univerziteta u Arkanzasu.

Podsećanja radi, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prokomentarisao je glasine o tome da je ruski lider Vladimir Putin navodno bolestan. Lavrov je rekao da svi razumni ljudi koji prate svakodnevne javne nastupe ruskog lidera, teško da će kod njega videti znake bilo kakve bolesti.

"Predsednik Putin se svakodnevno pojavljuje u javnosti. Vi možete da ga vidite na vašim ekranima, da čitate i da slušate njegova obraćanja. Ne mislim da razumno biće može da uoči bilo kakve znake bolesti kod njega. Ostavljam to na savesti onih koji šire takve glasine", kazao je Lavrov u intervjuu za francusku televiziju "TF1".