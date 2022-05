Aleksandar Kantonistov kaže kako bi ruski predsjednik Vladimir Putin, navodno, mogao umrijeti u svojoj kancelariji u Kremlju.

Aleksandar Kantonistov, navodni ruski mistik koji je svojevremeno učestvovao u TV emisiji Bitka vidovnjaka, tvrdi da ruski predsjednik Vladimir Putin 2023. neće dočekati sa ostatkom čovječanstva. Štaviše, on navodno tvrdi da Putin neće dočekati kraj ovog ljeta, a sve ukazuje da će biti ubijen.

“Najkritičniji period u Putinovom životu počinje početkom juna. Pokušaće da ga otruju, ali i fizički kazne. Kod njega će ojačati manija gonjenja. Mentalni poremećaji će uticati na njegove odluke. Represija bi mogla da ojača, a njegovi ljudi će mu se činiti izdajnicima. Sve će to dovesti do nepromišljenih radnji koje će mu samo naštetiti“, rekao je navodni vidovnjak.

Takođe je najavio da bi Putin mogao da, navodno, umre u svojoj kancelariji u Kremlju.

Međutim, kada je ovaj navodni vidovnjak u pitanju, trebalo bi podsjetiti rijeći da je on predviđao i da bi do sredine aprila ruskim trupama moglo biti naređeno da napuste Ukrajinu. Ali, kao što smo vidjeli, to se nije ostvarilo.

Trebalo bi naravno podsjetiti i to da u svakoj zemlji, pa tako i u Rusiji, ima dosta ljudi koji iz samo sebi znanih razloga pripisuju neke mistične i vidovnjačke moći. Posebno su za njih zanimljivi neki aktuelni događaji oko kojih su se već u javnosti stvorile mnogobrojne priče i nagađanja. Jedna od aktuelnih priča, u skoro svim svjetskim medijima je stanje Putinovog zdravlja ali i moguća zavjera koja se kuje kako bi predsjednik Rusije bio svrgnut sa vlasti. I eto plodno tle za razne proroke i vidovnjake. I iako skoro ništa ne pogode, oni nastavljaju sa svojim “predviđanjima”.

Podsjećanja radi, jedan od najpoznatijih ljudi za koje se vjerovalo da je mistik i vidovnjak bio je ruski monah i pustolov Grigorij Jefimovič Raspućin bio je tobožnji vidovnjak i čudotvorac. Uspjeo je da se nametne za osobu od povjerenja poslednjem ruskom caru Nikoli II i njegovoj ženi carici Aleksandri.

Rođen je 1869. godine u selu u Sibiru, i jedna je od najkontroverznijih osoba 20. vijeka. Još kao mladić stekao je renome velikog bludnika. Sa 11 godina počeo je da propovjeda vjeru, a sa 18 otišao u manastir na tri mjeseca. Vjenčao se, dobio troje bračne i jedno vanbračno dijete. Otisnuo se u svijet, posetio mnoge zemlje, između ostalog Grčku i Jerusalim.

U Rusiju, konkretno u Petrograd, vraća se 1903. i odmah stiče veliku popularnost kao iscjeljitelj, vidovnjak i svetac. Upoznaje carsku porodicu Romanov, zadobija njihovo bezgranično povjerenje i postaje vrlo uticajan na dvoru kada uspjeva da izliječi mladog princa Alekseja od hemofilije (poremećaj u sistemu koagulacije krvi). On je uspjeo da se nametne kao osoba od povjerenja poslednjem ruskom caru Nikolaju II i, još više, njegovoj ženi, carici Aleksandri. Tvrdi se da je Raspućinu uspjelo da zaustavi krvarenja kod dječaka. Navodno su ga nazivali "ljubavnikom" carice Aleksandre Fjodorovne.

Tadašnji izvori navode da je bio veliki hedonista i ljubavnik, voljeo je sve žene, bilo da su plemkinje ili prostituke, i tokom života je imao nekoliko stotina ljubavnica. Pretjerivao je u hrani, alkoholu i seksu.

Navodno je čednim devojkama uz nevinost uzimao i pramen kose, a posle njegove smrti u kući je pronađena kutija sa nekoliko desetina uvojaka.

Raspućinovi poslednji trenuci i obavijeni su velom tajne i dan danas.

Misterija je i dalje zašto je 30. decembra 1916. otišao u palatu princa i caričinog rođaka Feliksa Jusupova u Sankt Peterburg. Grupa plemića 1916. godine pokušala je da ga ubije prvo sipajući mu cijanid u kolač, ali otrov nije djelovao. Na njega su pucali, tukli ga i bacili u zaleđenu rijeku, gdje se utopio. Knez Jusupov ga je upucao iz neposredne blizine i Raspućin je pao na pod naizgled mrtav.

Međutim, nakon nekoliko minuta ustao je, udario kneza Jusupova i pokušao da pobjegne. Ostali zaverenici su ga uhvatili, istukli, ispalili u njega još metaka i na kraju ga bacili u hladnu Nevu.

Raspućinovo tijelo nađeno je dva dana kasnije. Prema pojedinim izvorima, kada je nađen pluća su mu bila ispunjena vodom što je značilo da nije bio mrtav u trenutku bacanja u rijeku.