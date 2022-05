Stotine hiljada Ukrajinaca procesuirano je kroz niz ruskih "filtracionih logora" u istočnoj Ukrajini i poslato u Rusiju u okviru sistematizovanog programa prisilnog uklanjanja, tvrdi "Si-En-En" prema četiri izvora upoznata sa najnovijim zapadnim obavještajnim podacima.

Izvor: Profimedia

Nakon što su zatočeni u kampovima kojima upravljaju ruski obavještajni zvaničnici, mnogi Ukrajinci su navodno prisilno premješteni u ekonomski nerazvijena područja u Rusiji, u nekim slučajevima na hiljade kilometara od svojih domova, i često ostavljeni bez načina da se vrate, rekli su izvori za "Si-En-En".

Iako su neki Ukrajinci dobrovoljno ušli u logore za filtriranje kako bi pokušali da pobjegnu od borbi u svojim gradovima, mnogi su protiv svoje volje pokupljeni na kontrolnim punktovima i iz skloništa. Nakon što su u logorima u prosjeku proveli oko tri nedjelje - gdje izvori i očevici kažu da ih drže u neljudskim uslovima, ispituju i ponekad muče - neki se šalju preko granice u Rusiju i dobijaju državnu dokumentaciju.

Sa kontrolnih punktova u Rostovu i drugim ruskim gradovima, mnoge Ukrajince potom premješteju u udaljene krajeve širom Rusije, rekli su izvori. U nekim slučajevima, Ukrajinci su poslati na ostrvo Sahalin u Tihom okeanu na dalekom istoku Rusije - 16.000 kilometara od ukrajinske granice. Ako budu imali sreće, kažu izvori za "Si-En-En", Rusija će im obezbijediti smještaj u stambenim oblastima i možda rusku SIM karticu i malu količinu novca. Drugi su jednostavno ostavljeni bez ičega i od njih se očekuje da prežive sami. I dalje su drugi Ukrajinci zaglavljeni u filtracionim kampovima unutar Rusije, blizu svojih domova, bez načina da odu, dodaju drugi izvori.

Kampovi koje vode ruski obaveštajci

Moskve u Ukrajini, prema tri izvora upoznata sa zapadnim i američkim obavještajnim službama, prenosi "Si-En-En". Prije nego što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, zapadne obavještajne službe su procijenile da ta agencija planira da uspostavi i vodi sistem filtracionih logora za ubijanje politički nepoželjnih Ukrajinaca, a ostatak otpremi Rusiji, prema dva izvora upoznata sa procjenama.

Ljudski danak ruske strategije je neprocjenjiv. Uslovi u logorima su užasni, kažu izvori i očevici. Oni koji prežive proces filtracije i rasuti su po Rusiji suočavaju se sa "odisejskim putovanjem" da se vrate kući. Neki su uspjeli da pređu granicu u Gruziju, Bjelorusiju ili Estoniju. Ali drugi su vjerovatno zaglavljeni, hiljadama kilometara od kuće, bez pasoša, bez finansijskih sredstava i sa malo opcija, kažu izvori.

"Na ovaj način sigurno neće izazvati nikakve probleme Rusiji", rekao je jedan od izvora. "Ako imaju novca ili pristup, vjerovatno mogu da uhvate let za Gruziju. Ali to će biti veoma malo – oni uopšte nisu mogli da priušte da napuste Ukrajinu, tako da vam to nešto govori."

Prema jednom izvoru upućenom u zapadne obavještajne službe, većina Ukrajinaca koji se šalju preko granice su žene, djeca i starci. Ali ne šalju se svi Ukrajinci koji prolaze kroz proces filtracije u okupiranoj Ukrajini u Rusiju. Neki nestaju bez traga. Drugi čame u kampovima na teritoriji Ukrajine, prenosi "Si-En-En" prema izvještaju koji je objavio "Hjuman rajts voč".