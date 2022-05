Preuzimanje ovog regiona tokom invazije na Ukrajinu, omogučiće Rusiji da diktira uslove na tržištu hrane i sirovina u Evropskoj uniji, smatra čuveni ruski ekonomista

Ruski ekonimista i analitičar Maihail Hazin kazao je da očekuje da ruska vojska zauzme važnu stratešku tačku na Dunavu. On smatra da da postoji velika mogućnost da ruska vojska, u sklopu invazije na Ukrajinu, stavi pod svoju kontrolu Odesku oblast, što bi dovelo do izgradnje kopnenog koridora do Pridnjestrovske Moldavske Republike. Tako bi ruske trupe preuzele samo ušče reke Dunav. Ovakav potez bi omogućio Moskvi da kontroliše teritorije koje je je neposredno okružuju i duboko u Evropi.