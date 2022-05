Čudna romansa mlade devojke sa tajnim agentom Britanske obaveštajne službe.

Britanka je rekla da je muškarca za koga se ispostavilo da je tajni agent upoznala na sajtu ta upoznavanje, i da su ubrzo nastavili da žive zajedno u Velikoj Britaniji. Kaže da je on u početku "bio šarmantan", i da joj se činilo da imaju mnogo toga zajedničkog.

"Ali vremenom se pokazalo da je mizoginista i ekstremista, opsednut nasiljem i okrutnošću. Seksualno me je napadao i silovao. Imao je potpunu kontrolu. Bila sam senka onoga što sam sada. Koristio je svoj položaj u britanskim bezbednosnim službama da me teroriše", kaže ona.

Kako je veza postajala sve nasilnija, njeno mentalno zdravlje se pogoršavalo.

"Na kraju veze diktirao je svaki moj budni sat: gde sam išla, koga sam videla, kako sam radila, šta sam radila na poslu, šta sam nosila", kaže ona i dodaje da je učinio da se "oseća apsolutno bezvrednom" i iskoristio je "činjenicu da imam problema sa mentalnim zdravljem da me maltretira i da se osećam ranjivijom".

"Sakupljao je oružje i terao me da gledam terorističke video snimke pogubljenja i ubistava. Bilo je toliko psihičkog terora od njega prema meni, koji je na kraju kulminirao time da sam imala nervni slom, jer sam se toliko plašila svega", kaže ona.

Tvrdo da joj je muškarac sa kim je bila u vezi rekao da je radio kao plaćeni doušnik za britanske bezbednosne službe - agent ili tajni ljudski obaveštajni izvor (CHIS).

Plašio ju je time što joj je govorio da neće moći da prijavi njegovo ponašanje zbog njegovog statusa.

"To je značilo da ne mogu da govorim ni o jednom njegovom ponašanju prema meni, bilo kakvom nasilju kroz koje sam prošla, seksualnom ili fizičkom, jer ima prijatelje na visokim pozicijama koji su mu uvek držali leđa, koji bi intervenisali i koji bi me ubili, ako bih progovorila", rekla je ona.

Kada je ipak skupila snage i sve prijavila, imajući i video snimak nasilja, policija nije uzela ni potpunu izjavu od nje niti dobila snimak njenog napada, aubrzo je i zatvoren ceo slučaj zbog nedostatka dokaza.

Na snimku koji je devojka tajno snimila čuje se kako joj on govori da taj koji će je ubiti: "Ta želja je stalno je u meni. Ova ubistvena stvar je uvek u meni. Uvek zamišljam kako nekoga prebijam do smrti. To sam uvek bio ja, radim to od svoje šeste godine. Previše sam agresivan, znam to i sam."