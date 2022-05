Šef diplomatije EU Žozep Borelj je istakao da je neophodno sa Evropska unija dobije svoje oružane snage.

Izvor: Profimedia

Žozep Borelj je na svom blogu podelio stav da Evropa treba da napravi svoju vojsku i da pojača borbenu gotovost.

"Novo bezbednosno okruženje pokazuje da EU mora da preuzme veću odgovornost za svoju bezbednost. Zbog toga nam treba moderna i interoperatibilna evropska vojska", napisao je Borelj na svom blogu. Prema njegovim rečima, EU treba da radi u tri osnovna pravca.

"Prvo, članice moraju da rade na jačanju borbene gotovosti snaga, drugo, da povećaju postojeće kapacitete, kvalitativno i kvantitativno u narednih pet godina, a treće da u dužem vremenskom periodu razviju zajedničke ključne buduće kapacitet", rekao je on.

Takođe, naglasio je kako države nisu ulagale veća sredstva u vojni razvoj zbog budžetskih rezova i nametnutih politika štednje.

"Od 1999. do 2021. godine, kombinovana potrošnja EU za odbranu porasla je samo za 20 odsto. U SAD-u je to iznosilo 66 odsto, u Rusiji 292 odsto, a u Kini 592 odsto. Naravno, treba uzeti u obzir početni nivo vojnih kapaciteta, ali brojke pokazuju veoma različite trendove", smatra on.

Uprkos činjenici da su brojne evropske države najavile veća izdvajanja za odbranu, Borelj ističe kako se taj novac mora pametno rasporediti.

"Mnoge zemlje članice EU najavile su povećanje svojih izdataka za odbranu. Ovo je veoma pozitivno. Međutim, kao što sam već i rekao, ključno je da ne troše samo više, već i zajedno kako bismo sprečili dalje rasipanje resursa", ističe diplomata.

"Vreme je da se unapredi evropska odbrana. Treba da ojačamo evropsku odbrambenu industriju i da budemo operativni sa potrebnim vojnim kapacitetima. Da možemo da povećamo vojne sposobnost odbrane, da osnažimo NATO i podržimo bolje naše partnere", naglasio je Borelj.